龍年首個天赦日！「最強開財秘訣」把握今天　想轉運別殺生、賴床

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【天赦日旺財秘訣】
（一）先準備一枚一盎司純銀的銀幣，在這一天用煮錢水後冷卻的水擦拭，放置於自宅的中央位置，有抽屜放抽屜、有櫃子放櫃子上，如果是營業的門市店家，可用泡棉雙面膠貼在天花板或樑上避免遺失。
（二）煮錢水旺運勢，找到各國錢幣共168個（人民幣、美金、日幣、港幣...）都可以，只要銅板168個（非168元） 在天赦日當天任何時辰，找個鍋子加水淹過錢幣高度就可以，將水煮沸,，水滾的時候讓它多滾個3-5分鐘，小心把鍋子，端著繞屋裡，讓水蒸氣瀰漫在屋內，待水冷卻後，錢幣擦乾放在聚寶盆或放財位。
並且將上次天赦日放在財位的零錢就可以清空移出，換進新的零錢，舊的可布施出去給社福機構積累福德，或者存入自己的薪轉帳戶當生財錢母，布施出去的效果會更好，財像流水，有著正向的循環會讓財來的更快。
【天赦日避免3禁忌】
1、殺生：天赦日是上天大赦天下的日子，上天有好生之德，最理想是能素食一整天，這樣可以上合天心。
2、睡懶覺：這是上天賜福的一天，別睡太晚，早點起來去迎接賜福的陽光。
3、爭吵：俗話說家和萬事興，但不少人是以吵架當溝通，這一點不太合適，連天赦日都吵，當然上天的祝福就難接收到。
最後柯柏成也提醒，天赦日的特點就是許願特別容易實現，不限在寺廟道觀，就算是在天主基督的教堂也一樣，建議這次可以事先把今年的願望寫在A4大小的紙上，數量上越貪心越好，寫上二、三十件也沒關係，到寺廟、道觀或教堂時向主神稟報許願，之後裝入紅包袋用膠水封口後放進自己的書桌抽屜，年底接近除夕時再打開核對，可以發現達成率超高，七八成都沒有問題，如果去許願的寺廟需要供品祭拜的話，都是按照廟方的建議就好，但可以加入幾件需要剝殼去皮的供品例如花生、橘子、蘋果…等，象徵金蟬脫殼壞運過盡好運來。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。