清明節掃墓別燒到隔壁！紙錢「這樣處理」超省事還省10萬元
清明掃墓時節將至，民眾也陸續上山掃墓，但小心祭祖不成、反釀火災，還要賠上10萬元的罰鍰。環境部特別呼籲民眾配合各縣市政府的「以功代金」及「紙錢集中燒」措施，避免隨意露天焚燒紙錢，以免引發火災或產生大量空氣污染物，且露天燃燒是空氣污染防制法所禁止的行為，可處1200元至10萬元罰鍰。
記者林志怡／台北報導
環境部指出，近期已進入掃墓的時節，同時也是每年冬、春空污季的尾聲，仍常有因特定氣象條件而發生的空品不良情形。而掃墓祭祀燃燒紙錢引起火災所產生的空氣污染物，都會加劇空氣品質惡化，使消防人員疲於奔命，影響其他災害救援量能。
因此，環境部與各縣市政府推動「以功代金」環保祭祀，鼓勵民眾使用便利商店多媒體事務機捐款來替代燃燒紙錢，去(112)年累積金額已逾新臺幣（下同）6,400萬元，既環保又可將功德迴向先人，一舉兩得。
環境部也提醒，民眾千萬不要心存僥倖，環境部已運用衛星來監測燃燒火點，縣市環保局也陸續於制高點設置AI影像煙霧探測系統，可24小時360度監控並自動辨識露天燃燒事件，並立即派員稽查，若因焚燒紙錢引起火災，情節重大者，恐涉及刑法公共危險罪及民事求償，民眾務必要謹慎。