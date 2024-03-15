管碧玲翻船案一改態度「誠心道歉」？介文汲研判：美國施壓所致
一個月前陸船翻覆案仍然未解，海洋委員會主席管碧玲於13日再次就未提供證據的錯誤道歉。而昨日又傳出另一起陸船翻覆事件，但兩岸已展開合作進行搜救。前駐紐西蘭大使介文汲表示，管碧玲願意誠心道歉的背後，可能是受到美國的壓力。
記者莊蕙如／台北報導
介文汲昨（14）日表示，2月的翻覆事件是由於我國海巡執法而導致漁船翻覆，而昨日的事件則是一起意外的翻覆，兩者的性質有所不同。他同時也稱讚政府對昨天發生的翻覆事件的處理方式是「有人性、有理性、有常識」的，值得成為標竿和教科書。
介文汲強調，之前的陸船翻覆案，民進黨政府的處理方式被中國大陸國台辦批評為「無情、無義、無理」。他認為，政府的處理態度是最糟糕的，尤其是海委會主委管碧玲和陸委會主委邱太三，他們的態度缺乏人性、理性，並且違反常識。他對於2月14日的陸船翻覆事件中，海巡艦艇收到的島上指揮中心的指示依舊感到好奇，但這一指示至今仍未公開。
針對管碧玲的道歉，介文汲認為，在事發一個月後她突然放下了屠刀，一改以往態度，必定與害怕失去選票和失寵於美國有關。根據他對民進黨的觀察，該黨通常不畏懼任何事情。因此他研判，這次的道歉行動可能是美國背後的壓力所致。