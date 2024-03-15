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小心「麥當勞」套餐優惠連結！稍不慎恐入釣魚網站、信用卡被盜刷

▲根據MyGoPen觀察近期麥當勞套餐優惠再度流竄，呼籲民眾要提防山寨版，避免信用卡被盜刷。（圖／翻攝MyGoPen）
▲根據MyGoPen觀察近期麥當勞套餐優惠再度流竄，呼籲民眾要提防山寨版，避免信用卡被盜刷。（圖／翻攝MyGoPen）

記者周淑萍/綜合報導

今（15）日下午麥當勞傳出全台點餐系統大當機，無法點餐，部分餐廳更直接拉起紅龍不收客。當機狀況近2小時，麥當勞下午4時最新回應，餐廳正陸續恢復正常營運。除了當機，近期麥當勞開賣新款甜心卡，還有龍年優惠券可以使用，跟著正版優惠，山寨版的套餐優惠也再度流竄，根據MyGoPen觀察，近期有明顯的增加，同時呼籲民眾要提防山寨版麥當勞優惠。

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近期麥當勞有新版的甜心卡開賣，同時龍年優惠也還在持續中，詐騙份子也打鐵趁熱的散佈山寨版的麥當勞優惠網站，抓準民眾搶便宜的心態，推出雙人套餐僅99元，價格離奇的便宜，但如果被誘惑下單的話，信用卡恐怕會被盜刷。

▲根據MyGoPen的調查發現，山寨版麥當勞網站，主要就是要誘騙民眾的信用卡資料。（圖／翻攝MyGoPen）
▲根據MyGoPen的調查發現，山寨版麥當勞網站，企圖利用低價優惠來誘騙民眾的信用卡資料。（圖／翻攝MyGoPen）
根據事實查核單位MyGoPen的調查發現，山寨版麥當勞網站，會被引導進入到一個設計的跟麥當勞很像的頁面，目的就是要誘騙民眾填入個資、信用卡卡號、驗證碼等資料，若完整輸入的話信用卡恐遭盜刷。MyGoPen 實際測試發現最後都會引導民眾到填寫信用卡的資訊填寫頁面。

MyGoPen再次提醒，平常除了當心不明的網站連結外，務必一定要確認官方網址是否正確，更不要隨便填寫個資。但如果已經填信用卡個資該怎麼辦？過去警方建議，萬一誤輸入並送出了信用卡資料時，務必盡速聯繫發卡銀行停卡，避免造成更多損失。如果想查詢麥當勞優惠可以直接上官網（連結）確認。

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