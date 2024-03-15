道奇隊主帥Dave Roberts突然遭到「蛋襲」！仁川機場混亂小插曲
道奇隊教練Dave Roberts今（15）日飛抵韓國，要前進首爾，準備下周20、21日的大聯盟海外開幕戰，不過他到達仁川機場時，突然被圍觀民眾丟出一顆「雞蛋」，差點打到他，但Dave Roberts並未在意，韓國警方也試圖找到加害者，但並未尋獲，反而是韓國電視台回去剪輯時發現「大事不妙」。
記者吳政紘/綜合報導
道奇隊來台全體身價高3億5000萬美元，也就是說，不管是大谷翔平，像是Mookie Betts高達3000萬美元薪資，以及Freddie Freeman2700萬美元等，加上山本今年的薪資為500萬美元（約新台幣1.56億元），也就是說，道奇隊全隊身價為108億台幣，讓球迷都很吃驚。
Dave Roberts則是在機場被不明人士「丟雞蛋」還好日本富士電視台工作人員看到，並且蛋殼也很快就被清理，並無大礙。
道奇隊已達韓國吸引600多名球迷到場，日本、美國、及韓國媒體多達70人大陣仗，現場突然發生的小插曲，也讓道奇訪韓之旅，已經有聞到煙硝味。
而大谷公開跟妻子的合照，並且同行到韓國，也勢必未來將引發更多話題。
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