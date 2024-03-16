柳俊烈龜縮一天認愛韓韶禧！IG被各國粉絲罵爆 紛紛狂洗：真有趣
柳俊烈與韓韶禧15日被目擊在夏威夷飯店泳池畔曖昧約會，因而爆出戀情，雙方經紀公司一開始只回應2人都在夏威夷，不方便曝光演員私人行程，未料柳俊烈的前女友惠利在IG上意有所指地寫下「真有趣」，韓韶禧馬上透過IG回擊。雙姝激烈交火，反觀柳俊烈靜悄悄，龜縮行為令網友不滿，紛紛到他IG上狂洗嘲諷：「真有趣！」事隔1天，柳俊烈今（16）日才透過經紀公司解釋誤會，以及認愛韓韶禧。
記者張一笙／綜合報導
有網友整理韓韶禧與柳俊烈的交往時間線，認為柳俊烈與前任李惠利分手後馬上無縫接軌韓韶禧。消息一出馬上引起熱議，惠利先在IG上留下：「真有趣」，韓韶禧也用IG回擊，表示自己從來不會跟有女友的男生交往，2人隔空交火意外證實柳、韓戀情。然而，柳俊烈在這波隔空交火中沒有說過任何一句話，沉寂1天才透過公司發表聲明，被粉絲們罵爆，紛紛到他的IG底下用各國語言寫下「真有趣」。
柳俊烈的經紀公司今天發布聲明：「柳俊烈確認對韓韶禧有好感後，從今年年初開始與韓韶禧約會，（與惠利）分手後，柳俊烈認識了韓韶禧，近期確認了自己的感情。」韓韶禧也發表聲明表示自己確實已經和柳俊烈在一起，2人感情很好，希望粉絲們不要用「無縫接軌」來定調兩人的關係，同時也對於自己昨天的不理性發言道歉。
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