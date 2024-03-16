情色教主認了呼麻不是沒原因！雪碧抗壓10年吐心聲：做啥都被放大

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雪碧直言，就算自己過得開心，也只會被酸民攻擊是伺候乾爹等等，說一些惡毒的話，「我也是人，高抗壓性10年了，車子也要輪胎換一下吧，我有喜怒哀樂，也想罵髒話」，她情緒激動罵了幾句髒話，「卸了包裝就是平凡人，也不是好人，也會跟人對罵嗆我X！」
雪碧坦言，這樣的生活讓她根本沒辦法發洩情緒，由於不想給朋友負能量，她對一切只能笑著帶過，強調自己不抽菸、不吸毒，但會喝酒抒發壓力，她明白有些人會想以大麻來舒壓，但也不認為該用這種方式，「打完以上字，我又要回歸不是正常人的生活了，因為這是我選擇的路。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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