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情色教主認了呼麻不是沒原因！雪碧抗壓10年吐心聲：做啥都被放大

▲雪碧有感而發自己已經承受10年壓力，透露能夠理解網紅呼麻舒壓的原因。（圖／雪碧IG）
▲雪碧有感而發自己已經承受10年壓力，透露能夠理解網紅呼麻舒壓的原因。（圖／雪碧IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

「情色教主」雪碧（方祺媛）外型火辣， 一向作風大膽敢言，卻也因此爭議不斷。日前雪碧在社群平台突然有感而發表示，「到底為什麼大家都勸我因為是公眾人物，就不能在社交平台發脾氣？」似乎對於被放大檢視一事感到很疲倦，也透露能夠理解網紅呼麻舒壓的原因，「吸大麻不是沒有原因的」。

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▲雪碧否認被包養有乾爹，強調自己不偷不搶。（圖／雪碧FB）
▲雪碧突然發限時動態，感嘆自己做什麼都會被放大檢視。（圖／雪碧FB）
雪碧日前在IG限時動態以黑底發文抒發心情，無奈感嘆自己無論什麼情緒都會被放大檢視，「不能在社交平台發脾氣，公共場合要端莊，因為做什麼會被放大，我就要高情商憋著氣，假面開開心心，表現什麼事都沒有」，她透露自己得活成粉絲想要的樣子，受傷大家只會看笑話。

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▲雪碧在限時動態大吐苦水。（圖／雪碧IG）
雪碧直言，就算自己過得開心，也只會被酸民攻擊是伺候乾爹等等，說一些惡毒的話，「我也是人，高抗壓性10年了，車子也要輪胎換一下吧，我有喜怒哀樂，也想罵髒話」，她情緒激動罵了幾句髒話，「卸了包裝就是平凡人，也不是好人，也會跟人對罵嗆我X！」

▲▼雪碧IG擁有122萬追蹤數。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書、方祺媛 雪碧IG）
▲雪碧出道多年，卻承受了不少謾罵壓力。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書、方祺媛 雪碧IG）
雪碧坦言，這樣的生活讓她根本沒辦法發洩情緒，由於不想給朋友負能量，她對一切只能笑著帶過，強調自己不抽菸、不吸毒，但會喝酒抒發壓力，她明白有些人會想以大麻來舒壓，但也不認為該用這種方式，「打完以上字，我又要回歸不是正常人的生活了，因為這是我選擇的路。」

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