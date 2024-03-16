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孫怡被爆是「戀綜素人小三」！她否認劈腿切割　IP洩行蹤抓包說謊

▲孫怡被爆料「知三當三」，介入滕光正和女嘉賓沛沛的關係。（圖／孫怡微博）
▲孫怡被爆料「知三當三」，介入滕光正和女嘉賓沛沛的關係。（圖／孫怡微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

中國女星孫怡和董子健離婚後，感情生活備受關注，近來她捲入了劈腿疑雲，疑似介入戀綜節目嘉賓滕光正和女來賓沛沛的感情。且孫怡明明就已經名花有主，卻仍對外堅稱單身，對一連串爆料，她也緊急發文滅火「讓他（滕光正）滾了」，卻又被抓包其實正在和男方旅行，狠被網友打臉。

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▲孫怡被抓包跟戀綜男嘉賓滕光正，被認為是當小三，她發文感謝外界關心，表示讓男友滾了。（圖／孫怡微博）
▲孫怡被抓包跟戀綜男嘉賓滕光正戀愛中，被認為是當小三，她發文感謝外界關心，表示讓男友滾了。（圖／孫怡微博）
由於緋聞越演越烈，滕光正15日深夜在微博發文道歉，表示他和沛沛一直都是朋友關係，目前和孫怡交往，也有向女方表明自己是單身，強調孫怡並不是「知三當三」，同時感到抱歉，對兩位女生造成不必要的困擾，然而有眼尖網友發現，滕光正的聊天截圖中，仍然能看到他和孫怡的情侶頭像。

▲孫怡和滕光正的IP位置都在西班牙。（圖／翻攝自微博）
▲孫怡和滕光正的IP位置都在西班牙。（圖／翻攝自微博）

▲有網友抓包（圖／翻攝自微博）

▲有網友抓包兩人出沒在冰島超市。（圖／翻攝自微博）

還有人發現他們在微博顯示的IP位置都在西班牙，兩人似乎是一起出國旅遊，在發現IP位置洩露行蹤後，孫怡火速改成北京，但已經太遲，甚至還有一名自稱是設計師的網友聲稱，他14日才在冰島的超市遇到孫怡、滕光正在買麵包，「就在我面前，當時沒敢認，回頭上微博搜了一下，才確認是她。」

滕光正和孫怡的約會照在微博瘋傳，沛沛隨即整理出戀愛時間線，指出3月30日節目錄製結束到6月30日，這段期間兩人仍在交往，不過6月29日傳出滕光正和孫怡看演唱會的消息，男方隔天就跟她提出分手，劈腿行徑不言而喻，滕光正和孫怡立刻被網友撻伐。對此，孫怡立即在微博發文表示「謝謝大家關心，讓他滾了」，直接大動作切割關係，如今又被發現全是演的，立刻引發網友批評，「人設澈底翻了」、「搞不懂這樣騙人有什麼意思」、「原來這個『讓他滾了』是小情侶之間的打情罵俏啊」。

▲大陸狗仔「攝影師劉大錘」偷拍到孫怡（右）與滕光正約會的實證。（圖／「攝影師劉大錘」微博）

▲大陸狗仔「攝影師劉大錘」偷拍到孫怡（右）與滕光正約會的實證。（圖／「攝影師劉大錘」微博）

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