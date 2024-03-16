孫怡被爆是「戀綜素人小三」！她否認劈腿切割　IP洩行蹤抓包說謊

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▲有網友抓包兩人出沒在冰島超市。（圖／翻攝自微博）
還有人發現他們在微博顯示的IP位置都在西班牙，兩人似乎是一起出國旅遊，在發現IP位置洩露行蹤後，孫怡火速改成北京，但已經太遲，甚至還有一名自稱是設計師的網友聲稱，他14日才在冰島的超市遇到孫怡、滕光正在買麵包，「就在我面前，當時沒敢認，回頭上微博搜了一下，才確認是她。」
滕光正和孫怡的約會照在微博瘋傳，沛沛隨即整理出戀愛時間線，指出3月30日節目錄製結束到6月30日，這段期間兩人仍在交往，不過6月29日傳出滕光正和孫怡看演唱會的消息，男方隔天就跟她提出分手，劈腿行徑不言而喻，滕光正和孫怡立刻被網友撻伐。對此，孫怡立即在微博發文表示「謝謝大家關心，讓他滾了」，直接大動作切割關係，如今又被發現全是演的，立刻引發網友批評，「人設澈底翻了」、「搞不懂這樣騙人有什麼意思」、「原來這個『讓他滾了』是小情侶之間的打情罵俏啊」。
▲大陸狗仔「攝影師劉大錘」偷拍到孫怡（右）與滕光正約會的實證。（圖／「攝影師劉大錘」微博）
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