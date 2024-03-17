2024年才過3個月！整排網紅翻車「還全部觸法」　出事案件一次看

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在IG擁有破9千名粉絲追蹤的網紅詹姆士（詹哥），今年1月因在全聯及家樂福拍片，隨意打開食品、飲料食用後又塞回架上，還說「吃不喜歡就放回去」，引來大批網友炎上，業者更表示堅持提告、絕不和解，即使鞠躬道歉也沒用。刑事局事後表示，當時除了詹姆士與攝影師之外，現場還有6人，同樣被列為關係人，全案目前已進入司法程序。
晚安小雞去柬埔寨坐牢
台灣直播主「晚安小雞」今年2月因在柬埔寨自導自演遭詐騙集團凌虐，與友人阿鬧一同被警方逮捕。柬埔寨政府不滿國家名譽遭損害，施亞努港（Sihanoukville，西港）省初級法院15日裁定，「晚安小雞」與阿鬧因觸犯煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，且須罰400萬瑞爾（約新台幣3萬元），2人目前正在柬埔寨服刑中。
PEETA葛格爆持毒遭逮
YouTuber「PEETA葛格」以健身風格影片聞名，他今年3月15日被爆出健身房被搜出大麻，雖然當場否認稱「不知誰放的」，但仍被依毒品罪嫌遭移送法辦。檢方複訊後諭知5萬元交保，詳細情形還有待進一步釐清。而PEETA葛格16日也在IG首發聲，除了向觀眾及粉絲道歉，也表示雖然有許多話想說，但為了配合檢警的偵查不公開，因此仍需等待司法調查結果。
游否希遭控詐欺
網紅游否希今年3月15日遭YouTuber蹦闆踢爆，他經營的夾娃娃機店裡「一番賞」抽iPhone 15的遊戲，有疑似詐騙粉絲的行為。游否希當下全盤否認，事後遭受害者提告涉嫌詐欺，游否希則隨後反告蹦闆涉嫌恐嚇取財，目前兩起案件都已依規定受理並進入偵辦程序。
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