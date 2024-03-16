Reol新莊唱神曲《第六感》 搭訕第一排歌迷：你的電話號碼是多少
日本電音系歌手Reol今（16）日晚間在新莊Zepp New Taipei開唱，她一口氣帶來20首歌曲表演，包含《第六感》、《Aogeya Toutoshi》、《刀鋒》、《DDD》等，身高145公分的她台上氣場強大，「爆發性歌喉」的舞台魅力驚豔全場。場上，Reol還搞笑跟海景第一排歌迷要手機號碼，十分逗趣。
記者陳雅蘭／新北報導
Reol於2012年在影音平台跟YouTube上傳創作歌曲與翻唱影片發跡，直到2014年才推出音樂作品。她的洗腦破億神曲《第六感》在社群引起討論，無數影音創作者為此引用，使得她一夜之間爆紅，官方YouTube頻道訂閱數已經邁過166萬大檻，作品總播放量超過8億次，海內外人氣持續攀升。
今年是Reol出道10週年，她特意將台北安排進亞洲巡迴行程中，剛結束中國演出的Reol，今以中國風的服裝現身Zepp New Taipei受訪；接著上台表演時高喊「Stand up，Taipei！」過程中她用標準的中文大喊「你好嗎」，令全場歌迷HIGH翻。
首次來台表演的Reol，透露使用手機軟體苦練中文10幾天，但因為是從文法開始學習，目前只會一些簡單的句子，除了「你好」、「好吃」之外，還有「你的電話號碼是多少？」的生活用語，話語一出，前排歌迷熱情報上自己號碼，笑翻全場。
其實Reol昨日就抵台，她先是大啖小籠包、烤鴨，隨後去夜市散步，順道體驗算命，把握時間深度享受各個面向的台灣文化。她也跟歌迷約定，很快會再回到台灣開唱。
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