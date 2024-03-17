小龍女小映「遭欠4萬元」廠商憑空消失！秀黃仁勳合照喊：請幫我
味全龍啦啦隊「小龍女」隊長小映，憑藉甜美、高䠷的外型，以及一張神似前立委高嘉瑜的臉蛋走紅，活動代言接到手軟。怎料，小映近日突然爆料，在去年接下電腦展活動的她，至今10個月都還沒有拿到4萬元的酬勞，負責接案的公司就此音訊全無、窗口憑空消失，讓她十分難過，留下一張與NVIDIA執行長黃仁勳的合影，希望大家能夠幫忙她。
記者詹鎰睿／綜合報導
小映日前突然在IG限時動態上求救，「完全都聯繫不到！」並呼籲大家「接案如果是這間公司，大家要小心，電話、手機、公司電話都打了，如果真的有人認識他的話，再幫幫我！」心情看來非常難過。
小映更秀出LINE通聯記錄，直言「人直接消失不見。」就連前同事CHOCO也差點受害，「2023.6月初工作結束，直到2023.10月底各種賣慘才拿到錢，小映更慘，到現在都還沒拿到！」
對此，小映也向《NOWnews今日新聞》表示，該場活動是去年5月30日到6月2日舉辦的台北國際電腦展，當時她還開心地和NVIDIA執行長黃仁勳合影，怎料卻被負責接案的公司積欠4萬元酬勞，填完勞報單後就再也聯絡不到對方。
記者也實際撥打該公司電話，結果僅收到「空號」通知，另一支則是轉到新竹某間會計事務所，由於正值假日，沒人上班，在截稿前尚未得到任何回應。
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