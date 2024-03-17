友邦巴拉圭資通訊科技部部長訪台　了解台高等教育、網路安全預警

外交部今天表示，巴拉圭資通訊科技部部長比亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）應我國政府邀請於今年3月17日至21日率團訪台，成員包括「台灣-巴拉圭科技大學」校長杜爾特（Jorge Daniel Duarte Rolón）及部長顧問卡尼薩（Horacio José Caniza Vierci），外交部表達誠摯歡迎。外交部指出，比亞德此行為了解台灣高等教育人才培育經驗、網路安全預警及操作實務等。 我是廣告 請繼續往下閱讀 外交部表示，比亞德於去年8月上任後積極推動巴國政府服務數位化及強化資安，並透過科技提升巴國教育及醫衛水準；比亞德部長此行旨在見證我國科技及經濟發展現況、高等教育人才培育經驗、網路安全預警及操作實務。外交部說，比亞德訪問期間將會晤外交部長吳釗燮並接受常務次長陳立國款宴，另將拜會數位發展部資通安全署、衛生福利部中央健康保險署、國家科學及技術委員會、國家通訊傳播委員會、國家資通安全研究院、國研院台灣半導體研究中心、新竹科學園區、工業技術研究院、中華電信及國立台灣科技大學，以及參加2024智慧城市展及2050淨零城市展。外交部說，巴拉圭是我國在南美洲的堅定友邦，總統貝尼亞（Santiago Peña）及內閣成員多次在國際會議或接受媒體專訪等場合公開支持台巴邦誼及我國國際參與，兩國邦誼誠摯篤睦。我國將持續分享成功發展經驗，協助巴國提升科技水準及推動產業轉型與升級，攜手創造兩國人民最大福祉。深化兩國經貿投資 外交部率台紡織業者走訪瓜地馬拉簽署MOU宏都拉斯斷交留台學生等嘸獎學金 外交部：協調教育部提供協助美議員促NASA與台民用太空合作提升太空實力 外交部這樣說民進黨民主基金會董事拿掉羅致政 外交部：依章程獨立運作