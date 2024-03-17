擴張立委權力？「8大爭議法案」擬21日立法院闖關　還有這個變數

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20日則考察法務部矯正署八徳外役監狱有關新世代智慧监狱業務概況。
21日將是重頭戲，將審查台灣民眾業黨團擬具「立法院職行使法部分文修正草案」案。委員楊瓊櫻等20人擬具「立法院職權行使法部分文修正草案」案、委員傅观等52人擬具「立法院職權行使法部分條文修正草案」案、委员傅崐萁等52人具立法院職行使法第十五條之一、第十五條之二及第十五條之四條文修正草案」案、委員傅崐萁等52人具「立法院職權行使法部分條文修正草案」案、委員翁曉玲等16人具「立法院職權行使法第十五條、第二十九條及第四十四條條文修正草案」案、委員翁曉玲等16人具立法院職權行使法第十五條之、第十五條之二及第十五之四际文修正草案」案。
此外，議程中還包括審查委员傅崐萁等5人具中華民國刑法增訂第五章之一章名·第一百四十一條之一及第一百四十一條之二條文草案」案。
針對是否召開公聽會一事，吳宗憲表示，「我目前沒有收到改開公聽會的通知」，若要再開一次公聽會他也沒有意見，畢竟若綠營提復議的話，案子仍會卡住沒辦法動，看黨團最後的決定，若藍綠兩黨雙方可以有共識都能接受，也許是個解決之道。
藍白立委提出的八案，多涉及立法院與其他憲政機關的權限劃分爭議，因此被認為可能有違憲問題。包括民眾黨團擬具「立法院職權行使法部分條文修正草案」，重點包含總統赴立法院進行國情報告，立委得提問，由總統即時依序回答；建立「聽證調查權」，依法設置聽證調閱委員會或聽證調閱專案小組。國民黨立委楊瓊瓔另提出的「立法院職權行使法部分條文修正草案」，規定官員備詢也不得隱匿或虛偽陳述，以及相關處罰。
國民黨團總召傅崐萁也提出4項法案，同樣要求立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題；立委進行前項口頭提問時，總統應接受即時詢答，並強化國會調查權及監督能力；聽證、調查程序出席者應如實答覆，否則科以刑罰，確保立法院調查所獲資訊真實性。
此外，由國民黨立委翁曉玲提出的「立法院職權行使法」相關修法，則是提出立院表決應以記名投票行使及總統赴立法院進行國情報告等內容。