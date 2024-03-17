麥當勞終於認了！兒童遊戲區、內用座位消失：不是少子化、省成本

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早在1988年領先業界，麥當勞率先推出買「快樂兒童餐」送玩具的行銷策略，大獲歡迎；而衛生福利部食品藥物管理署於2014年起，公告「不適合兒童長期食用之食品廣告及促銷管理辦法」，禁止速食業使用玩具促銷12歲以下兒童食用高油、高鹽、高糖等食品，且也不能在晚間17時至21時，於兒童頻道播放零食、飲料、冰品等廣告。使得麥當勞兒童餐送玩具成為眾人共同的時代眼淚。
📌麥當勞遇倒店潮？地標老店紛紛熄燈
從基隆極具指標性的「大麥」愛三門市（開業34年歷史）結束營業，到去年接連宣告熄燈的台中逢甲麥當勞（開業31年歷史）、一中商圈麥當勞尊賢店（開業32年歷史），到麥當勞墾丁店（開業28年歷史），即使不是當地人也都相當熟悉的麥當勞地標老店紛紛停業，引起民眾震驚揣測麥當勞遇上倒店潮。
事實上，麥當勞官方透露「自2021年起，每年改裝40到60間以上的餐廳」，將持續汰弱換強，「今年再展店14家新餐廳，預計總店數『創40年來新高』，於2024年衝到421家」。
📌麥當勞「兒童遊戲區」消失？
歷經了新冠肺炎，麥當勞於2021年10月宣布，內用餐點可取消隔板、梅花座及室內保持1.5公尺社交距離等措施，但兒童遊戲區仍不開放；爾後不少民眾甚至發現兒童遊戲區還沒等到開放就被拆除、改裝成座位，感嘆是否因少子化而節省成本。
現今少子化的確是事實，但並非致使麥當勞汰除兒童遊戲區，消費者的消費型態與年齡轉變才是關鍵！早期能去吃麥當勞、到兒童遊戲區玩溜滑梯和球池，對小孩有著極大魔力，成為父母陪伴孩童的遊樂場所、老師獎勵學童讀書獲考試佳績的誘因。但麥當勞也坦言，在手機、平板等3C遊戲盛行的此刻，兒童遊戲區對孩童不再有吸引力。
麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲便曾於受訪時坦言，「目前全台409家門市裡，僅有約90家有兒童遊戲區。該門市未來若重新裝潢，將不再設置遊戲區」。不過，小孩可以擔任「小小經理」與「小小款待大使」的「小麥麥體驗營」，仍持續提供服務；麥當勞主題生日趴「童樂生日派對」更是不分年齡大小都能報名。
📌麥當勞內用座位區全砍？轉型重點曝光
不少民眾也反應，麥當勞的內用座位好像越來越少。以台灣第一間、店號001的40年歷史台北民生餐廳重新開幕為例，其實改裝後的99個座位數、比昔日94個座位來得更多，內部空間還增設多人用餐區及專屬生日派對區。
不過麥當勞最新揭曉的經典食材風2.0升級版店型，除了揭露全球統一的模組化組裝櫃檯（Modular Counter），可視需求彈性將櫃檯加裝變長、或臨時調整縮短，搭配櫃檯與餐點置物層架設置。更順應外送崛起的趨勢調整內裝設計，為維持出餐效率而擴大廚房，此舉的確壓縮部分內用空間。
並首設室內型專屬外送取餐窗口，外送員可於專屬外送取餐窗口拿餐，不只能將龐大外送取餐量與內用櫃檯精準分流，也為未來「手機點餐自取」服務作準備；還預告全台將有超過4成（175家）門市提供得來速服務，且自今年9月起，麥當勞將領先業界，於得來速設置全新「雙點膳系統」，可以一次讓兩部車同時在車道點餐。