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麥當勞終於認了！兒童遊戲區、內用座位消失：不是少子化、省成本

▲兒時記憶的麥當勞變了，快樂兒童餐不再送玩具，3C遊戲成趨勢、兒童遊戲區對孩童不再有吸引力，不是少子化、省成本才拆除；今年總店數「創40年來新高」衝到421家沒有倒店潮危機。（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲兒時記憶的麥當勞變了，快樂兒童餐不再送玩具，3C遊戲成趨勢、兒童遊戲區對孩童不再有吸引力，不是少子化、省成本才拆除；今年總店數「創40年來新高」衝到421家沒有倒店潮危機。（圖／翻攝自麥當勞官網）

記者蕭涵云/綜合報導

近年民眾感嘆，陪伴大家長大、擁有許多兒時記憶的麥當勞，逐漸變了！不只快樂兒童餐再也沒有送玩具，業者坦言，在手機、平板等3C遊戲盛行的此刻，兒童遊戲區對孩童不再有吸引力，未來的確不再設置；面對被指倒店潮、因應少子化省成本的諸多揣測，麥當勞也透露「積極展店、汰弱換強」的策略裡，將聚焦自助點餐機等數位升級、內用座位區與外送分流、得來速「雙點膳系統」等目標；且「今年再展店14家新餐廳，預計總店數『創40年來新高』，於2024年衝到421家」。

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📌麥當勞「快樂兒童餐」不再送玩具
早在1988年領先業界，麥當勞率先推出買「快樂兒童餐」送玩具的行銷策略，大獲歡迎；而衛生福利部食品藥物管理署於2014年起，公告「不適合兒童長期食用之食品廣告及促銷管理辦法」，禁止速食業使用玩具促銷12歲以下兒童食用高油、高鹽、高糖等食品，且也不能在晚間17時至21時，於兒童頻道播放零食、飲料、冰品等廣告。使得麥當勞兒童餐送玩具成為眾人共同的時代眼淚。

▲台灣麥當勞歡慶40週年，獨創Y2K慢網速風格麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊「四大天王」，推出「抖陣一起」系列馬克杯對杯，吸引忠實粉絲狂敲碗吉祥物「兒童餐玩具回歸」。（圖／麥當勞提供）
▲台灣麥當勞歡慶40週年，獨創Y2K慢網速風格麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊「四大天王」，引起鐵粉狂懷念「兒童餐玩具」。（圖／麥當勞提供）
📌麥當勞遇倒店潮？地標老店紛紛熄燈
從基隆極具指標性的「大麥」愛三門市（開業34年歷史）結束營業，到去年接連宣告熄燈的台中逢甲麥當勞（開業31年歷史）、一中商圈麥當勞尊賢店（開業32年歷史），到麥當勞墾丁店（開業28年歷史），即使不是當地人也都相當熟悉的麥當勞地標老店紛紛停業，引起民眾震驚揣測麥當勞遇上倒店潮。

事實上，麥當勞官方透露「自2021年起，每年改裝40到60間以上的餐廳」，將持續汰弱換強，「今年再展店14家新餐廳，預計總店數『創40年來新高』，於2024年衝到421家」。

▲台灣第一間40年歷史麥當勞台北民生餐廳今改裝開幕，揭曉經典食材風2.0升級版店型，99個座位數更多、設有專屬生日派對區，外送取餐分流搭配款待大使「送餐到桌」等5大亮點一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣第一間40年歷史麥當勞台北民生餐廳改裝開幕，揭曉經典食材風2.0升級版店型。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞「兒童遊戲區」消失？
歷經了新冠肺炎，麥當勞於2021年10月宣布，內用餐點可取消隔板、梅花座及室內保持1.5公尺社交距離等措施，但兒童遊戲區仍不開放；爾後不少民眾甚至發現兒童遊戲區還沒等到開放就被拆除、改裝成座位，感嘆是否因少子化而節省成本。

▲麥當勞台北民生餐廳設有專屬生日派對區。（圖／記者葉政勳攝）
▲麥當勞台北民生餐廳設有專屬生日派對區。（圖／記者葉政勳攝）
現今少子化的確是事實，但並非致使麥當勞汰除兒童遊戲區，消費者的消費型態與年齡轉變才是關鍵！早期能去吃麥當勞、到兒童遊戲區玩溜滑梯和球池，對小孩有著極大魔力，成為父母陪伴孩童的遊樂場所、老師獎勵學童讀書獲考試佳績的誘因。但麥當勞也坦言，在手機、平板等3C遊戲盛行的此刻，兒童遊戲區對孩童不再有吸引力。

▲「小麥麥體驗營」仍持續提供服務，歡迎親子一起同樂。（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲「小麥麥體驗營」仍持續提供服務，歡迎親子一起同樂。（圖／翻攝自麥當勞官網）
麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲便曾於受訪時坦言，「目前全台409家門市裡，僅有約90家有兒童遊戲區。該門市未來若重新裝潢，將不再設置遊戲區」。不過，小孩可以擔任「小小經理」與「小小款待大使」的「小麥麥體驗營」，仍持續提供服務；麥當勞主題生日趴「童樂生日派對」更是不分年齡大小都能報名。

▲麥當勞台北民生餐廳40年改裝開幕！揭曉全台首間經典食材風2.0升級版店型。（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲麥當勞台北民生餐廳40年改裝開幕！揭曉全台首間經典食材風2.0升級版店型。（圖／翻攝自麥當勞官網）
📌麥當勞內用座位區全砍？轉型重點曝光
不少民眾也反應，麥當勞的內用座位好像越來越少。以台灣第一間、店號001的40年歷史台北民生餐廳重新開幕為例，其實改裝後的99個座位數、比昔日94個座位來得更多，內部空間還增設多人用餐區及專屬生日派對區。

不過麥當勞最新揭曉的經典食材風2.0升級版店型，除了揭露全球統一的模組化組裝櫃檯（Modular Counter），可視需求彈性將櫃檯加裝變長、或臨時調整縮短，搭配櫃檯與餐點置物層架設置。更順應外送崛起的趨勢調整內裝設計，為維持出餐效率而擴大廚房，此舉的確壓縮部分內用空間。

▲新增外送取餐分流，讓內用、外帶不卡卡。（圖／記者葉政勳攝）
▲麥當勞新增外送取餐分流，讓內用、外帶不卡卡。（圖／記者葉政勳攝）
並首設室內型專屬外送取餐窗口，外送員可於專屬外送取餐窗口拿餐，不只能將龐大外送取餐量與內用櫃檯精準分流，也為未來「手機點餐自取」服務作準備；還預告全台將有超過4成（175家）門市提供得來速服務，且自今年9月起，麥當勞將領先業界，於得來速設置全新「雙點膳系統」，可以一次讓兩部車同時在車道點餐。

▲麥當勞領先業界，於得來速設置全新「雙點膳系統」，可以一次讓兩部車同時在車道點餐！（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞將領先業界於得來速設置全新「雙點膳系統」，可以一次讓兩部車同時在車道點餐。（圖／台灣麥當勞提供）

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