北市公布32名酒駕累犯 最高一次因這行為被罰36萬
臺北市交通事件裁決所公告酒（毒）駕累犯名單計有酒駕累犯2次27名，酒駕累犯3次3名，酒駕累犯4次1名，酒駕拒測累犯2次1名，合計32名，臺北市累計已公布936人次。而此次公布結果罰款最高者為陳俊銘，因第2次酒駕拒測處罰鍰36萬元，另自2023年7月至2024年2月，酒駕當場執行扣牌1889件。
記者邱新博／台北報導
裁決所表示，本次酒駕累犯公告名單罰鍰最高者為陳俊銘，因第2次酒駕拒測處罰鍰36萬元（酒駕拒測者按前次金額加罰18萬），罰鍰已繳納，其汽、機車駕照業已註銷在案。
裁決所說，本次公告名單中25件已結案，4件辦理分期，餘3件未結案者均全數移送強制執行，移送金額20萬5,000元。
裁決所特別提醒民眾，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照(機車1年，汽車2年)、吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。
裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。