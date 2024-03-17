北市聯醫宣布提高輪班護理師津貼 一個月最高多拿近2萬
北市聯合醫院今（17）日指出，面對全國性護理人力荒及衛福部宣佈3/1起護理人力三班新護病比，北市聯醫率先於113年1月起除配合衛福部一般急性病房輪值三班護理人員夜班獎勵、另增加輪值護理人員白班每班獎勵200元，同時對於特殊單位也提供相同的獎勵，因此每位護理師每月三班獎勵約可增加4,200元至19,950元不等所得。北市聯醫表示，期盼延攬並留任優秀人才，確保護理師更好的未來，營造正向、友善的執業環境。
記者邱新博／台北報導
北市聯醫今天發布新聞稿指出，面對衛福部宣布1日起護理人力三班新護病比，給予輪值三班護理人員夜班獎勵（小夜班每班550元；大夜班950元）；另增加輪值護理人員白班每班獎勵200元，同時對於特殊單位（包含急診、加護病房、開刀房、呼吸照護病房、洗腎室、產房、嬰兒室、新生兒中重度病房、安寧病房、精神慢性病房、附設護理之家暨住宿式機構等單位）也提供相同的獎勵，因此每位護理師每月三班獎勵約可增加4,200元至19,950元不等所得。
聯醫表示，為穩定護理人力，於112年6月起即提高護理人員夜班津貼，小夜班每班調整為500元；大夜班每班調整為800元。若是每月包班大於15班者小夜每班夜班津貼調整為700元；大夜每班夜班津貼調整為1,000元。同時同年8月22日起依病房屬性調整工作津貼3,000元至3,500元，使新進護理人員月薪可達55,639-57,839元，年薪幾近100萬元。又有簽約獎金每次簽留任2年獎勵2萬元，共可申請3次，近期正擬訂每次簽留任年數越久獎勵越多的規劃案，盼能號召更多優秀人才留任或加入聯醫行列，共同守護市民健康。
聯醫表示，勵措施、落實三班護病比等政策，未來也會持續努力提升薪資待遇與相關福利，期能延攬並留任優秀人才，確保護理師更好的未來，營造正向、友善的執業環境。