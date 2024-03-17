妮可基嫚現蹤夜市！「高出路人一顆頭」　真實身高令人震驚

泰劇《學姐可以愛我嗎》爆紅　同志天菜女團來台「熱吻掀尖叫」

▲泰劇《學姐可以愛我嗎LOVE SENIOR》主演Noon（左起）、Praewa、Lookkaew、Anda來台舉行粉絲見面會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲泰劇《學姐可以愛我嗎LOVE SENIOR》主演Noon（左起）、Praewa、Lookkaew、Anda來台舉行粉絲見面會。（圖／記者吳翊緁攝）

記者羅凌筠／新北報導

劇情講述唯美女女戀的GL泰劇《學姐可以愛我嗎LOVE SENIOR》在台灣受到歡迎，4位主演Anda、Lookkaew、Noon、Praewa升格姬圈（女同志圈）天菜，今（17）日在新北舉行粉絲見面會，Anda、Lookkaew在遊戲環節抽到「親額頭」任務，當場互啾3秒鐘，吻到額頭留下紅唇印，讓在場影迷嗨翻天。

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▲泰國女神Lookkaew（左）、Anda在粉絲見面會大方親親。（圖／記者吳翊緁攝）
▲▼泰國女神Lookkaew（左）、Anda在粉絲見面會大方親親。（圖／記者吳翊緁攝）
▲泰國女神Lookkaew（左）、Anda在粉絲見面會大方親親。（圖／記者吳翊緁攝）
 
Anda身高171公分，Lookkaew身高160公分，兩人站在一起就有「超萌身高差」，在互親額頭的互動遊戲中，Anda手臂熟練的環住Lookkaew脖子親上去，男友力十足的姿態帥倒全場；到了Lookkaew吻的時候，Anda貼心微蹲，Lookkaew捧住Anda的臉頰吻了3秒不止，還得意炫耀Anda額頭的唇印：「My Lips（我的嘴唇）漂亮！」

▲《學姐可以愛我嗎》主演Anda（左）、Lookkaew在遊戲環節互動非常有默契。（圖／記者吳翊緁攝）
▲《學姐可以愛我嗎》主演Anda（左）、Lookkaew在遊戲環節互動非常有默契。（圖／記者吳翊緁攝）
▲《學姐可以愛我嗎》Lookkaew（左）、Anda的「最萌身高差」超級登對。（圖／記者吳翊緁攝）
▲《學姐可以愛我嗎》Lookkaew（左）、Anda的「最萌身高差」超級登對。（圖／記者吳翊緁攝）
4位泰國女神來自女團「Cosmos」，不只會演戲，跳舞也很在行，在戴耳機猜歌的遊戲中，韓國女團舞〈UNFORGIVEN〉、〈FLOWER〉、〈Ditto〉通通難不倒她們，Lookkaew還扮作南韓「性感小野馬」泫雅，與Anda重現〈Trouble Maker〉手臂吻的挑逗橋段。

▲《學姐可以愛我嗎》Noon（右）、Praewa在粉絲見面會撒糖。（圖／記者吳翊緁攝）
▲《學姐可以愛我嗎》Noon（右）、Praewa在粉絲見面會撒糖。（圖／記者吳翊緁攝）
▲《學姐可以愛我嗎》Praewa（左）、Noon性感舞姿迷倒全場。（圖／記者吳翊緁攝）
▲《學姐可以愛我嗎》Praewa（左）、Noon性感舞姿迷倒全場。（圖／記者吳翊緁攝）
Noon、Praewa精心帶來表演，以Marian Hill的電音神曲〈Got It〉大秀性感火辣的舞姿，在與台下粉絲互動的環節，Noon提到這趟抽空走訪九份、西門町，對九份的印象是「很漂亮」，Praewa也替粉絲問了Noon《學姐可以愛我嗎》有沒有第2季的拍攝計畫？Noon回應：「聽說會有的喔。」掀起全場尖叫。

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