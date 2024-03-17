泰劇《學姐可以愛我嗎》爆紅 同志天菜女團來台「熱吻掀尖叫」
劇情講述唯美女女戀的GL泰劇《學姐可以愛我嗎LOVE SENIOR》在台灣受到歡迎，4位主演Anda、Lookkaew、Noon、Praewa升格姬圈（女同志圈）天菜，今（17）日在新北舉行粉絲見面會，Anda、Lookkaew在遊戲環節抽到「親額頭」任務，當場互啾3秒鐘，吻到額頭留下紅唇印，讓在場影迷嗨翻天。
記者羅凌筠／新北報導
Anda身高171公分，Lookkaew身高160公分，兩人站在一起就有「超萌身高差」，在互親額頭的互動遊戲中，Anda手臂熟練的環住Lookkaew脖子親上去，男友力十足的姿態帥倒全場；到了Lookkaew吻的時候，Anda貼心微蹲，Lookkaew捧住Anda的臉頰吻了3秒不止，還得意炫耀Anda額頭的唇印：「My Lips（我的嘴唇）漂亮！」
4位泰國女神來自女團「Cosmos」，不只會演戲，跳舞也很在行，在戴耳機猜歌的遊戲中，韓國女團舞〈UNFORGIVEN〉、〈FLOWER〉、〈Ditto〉通通難不倒她們，Lookkaew還扮作南韓「性感小野馬」泫雅，與Anda重現〈Trouble Maker〉手臂吻的挑逗橋段。
Noon、Praewa精心帶來表演，以Marian Hill的電音神曲〈Got It〉大秀性感火辣的舞姿，在與台下粉絲互動的環節，Noon提到這趟抽空走訪九份、西門町，對九份的印象是「很漂亮」，Praewa也替粉絲問了Noon《學姐可以愛我嗎》有沒有第2季的拍攝計畫？Noon回應：「聽說會有的喔。」掀起全場尖叫。
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