N.Flying翻唱〈如果可以〉撩台粉！字正腔圓還謙稱：很難發音耶
▲N.Flying的隊長李承協（右）、柳會勝翻唱〈如果可以〉博得滿堂彩。（圖／讀者提供）
記者
羅凌筠／綜合報導
｜ 2024-03-17 22:14:41 2024-03-17 22:17:00
韓國樂團N.Flying的隊長李承協與成員柳會勝，今（17）日在信義區開唱，25首歌單囊括〈Moonshot〉、〈Flashback〉、〈Flowerwork〉、〈Video Therapy〉、〈Fate〉、〈Leave It〉、〈4242〉、〈You〉等夯曲，最驚喜的是他們用字正腔圓的口音，翻唱韋禮安〈如果可以〉，還撒嬌說：「『如』真的很難發音耶！」
李承協以帥氣襯衫搭白色牛仔褲開唱，柳會勝身穿粉嫩紅外套，兩位成員一現身，火速讓粉絲尖叫不已，閒聊時他們談到上次參加桃園跨年，李承協說：「很開心見到你們，真的很想你們。」柳會勝嘴甜說：「在桃園看到的煙火很漂亮，但是你們今天拿的手燈更漂亮。」兩人盛讚所有的N.Fia是又美麗、又可愛、又帥氣的一群，同時邀請大家一起好好享受今晚的音樂。 ▲N.Flying的隊長李承協（左）、成員柳會勝「雙主唱」的鐵肺實力驚人。（圖／讀者提供） 柳會勝表示很久沒在Legacy Max表演，對這裡的氛圍難以忘懷，「因為這個場地可以一目瞭然看到粉絲，你們的反應太熱烈，今天讓我更加忘不了喔，要繼續這樣有活力喔，釋放所有壓力再回去好嗎？」台下粉絲報以足夠震破耳膜的高分貝尖叫，李承協不斷驚呼：「你們今天是怎樣？是吃了補帖嗎？活力真的十足，害我不知道怎麼辦才好，台北最棒。」 ▲台灣歌迷熱情應援讓N.Flying的李承協（右）、柳會勝心花怒放。（圖／讀者提供）
最後他們還加碼送上安可曲〈Blue Moon〉、〈I Like You〉與〈ANYWAY〉，為整場演唱會畫下完美句點。這次2024 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'WE'RE HERE' IN TAIPEI，N.Flying超開心能近距離與N.Fia記錄這一刻，同時他們也透露，未來音樂上也會創作更多元的作品呈現給大家，成功舉辦完活動後，N.Flying離台班機不公開。
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