熟女狂吃豬腳！想補膠原蛋白防肌膚老化 「體脂率40%」變泡芙人
一名年約50歲的女性進入更年期，擔心皮膚快速老化，為保持彈潤，她每周會吃3、4次豬腳補充膠原蛋白，但日前健檢赫然發現自己成了「泡芙人」，因為體脂率已飆到40%（女性正常值20~30%），且血脂中的總膽固醇、低密度膽固醇及三酸甘油脂都超標，對此醫師特別提醒她，飲食習慣要改，否則心血管疾病風險恐飆升。
家庭消費中心／綜合報導
北投健康管理醫院營養師陳詩昀說，豬腳、豬皮、牛蹄等食物確實含有豐富的膠原蛋白，但因為分子結構太大，很難被人體直接吸收，且因含有高脂肪、高飽和脂肪酸，熱量偏高，只能偶爾淺嘗，若拿來當作養顏美容食補，恐將造成肥胖問題，得不償失。
針對肥胖，世界衛生組織已指出，「肥胖是一種慢性疾病」，比起健康體重族群，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險高出3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也高出2倍，威脅不容忽視。
陳詩昀也說，若體脂肪儲存過量，即使身體質量指數（BMI）正常，長期仍不利於健康，尤其血脂中的三酸甘油酯若不盡快控制，長久下來容易造成動脈硬化。
針對熟齡女性，陳詩昀提醒，愛漂亮沒有錯，但應該用更理想的方式好好對待自己，頻吃豬腳相當不宜，若想安全、有效率維持肌膚健康，平常須注重均衡飲食，另可多攝取富含維生素及礦物質的天然蔬果，以提供肌膚足夠的抗氧化能力。
此外，陳詩昀說，若仍擔心日常飲食效力不足，可食用含有專利小分子膠原蛋白及添加維生素C的保健食品，並依照每日建議的方式補充，將有助膠原蛋白合成。