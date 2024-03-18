長榮航空倫敦航班「旅客洗手間內輕生」　空服員急搶救

太陽花運動10週年　時代力量：勿忘318精神防堵中國滲透

▲太陽花學運期間，施明德大女兒施蜜娜在立法院外牆噴上「當獨裁成為事實，革命就是義務」。（圖／資料照片）
▲太陽花學運期間，施明德大女兒施蜜娜在立法院外牆噴上「當獨裁成為事實，革命就是義務」。（圖／資料照片）

記者邱新博／台北報導

今（18）日適逢太陽花運動十週年，時代力量今發表聲明強調，過去時代力量或許有些腳步踉蹌，但從未遺忘運動精神，更以具體行動實踐多項改革，如今角色雖有轉換，時代力量仍喊話新國會及新政府，持續以制度來完善台灣的民主、健全國家的未來發展，回應太陽花運動的期許與訴求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
時代力量表示，十年前，馬政府的顢頇與國會的失能，讓公民社會被迫發起了一次又一次的抗爭。這些制度中無法解決的憤怒、不解與無力感，蓄積成了一股巨大的量能，最終，在十年前的今天徹底爆發。

時代力量指出，這群帶著「理想」與「不甘」衝進立法院的青年們，不只開啟了「318運動」的序幕，更創造了一股巨大的浪潮，徹底改變台灣社會的發展，將時代的巨輪從「親中」轉向「抗中」，徹底改變了台灣的命運，也成為了時代力量成立的濫觴。

時代力量強調，時代力量繼承了運動留下的重要精神，以新興的本土政黨之姿，從街頭正式走進國會。當時的目標很簡單，就是要將學運留下的結晶，轉換成真正的政治改革。帶著這樣的初衷以及無數人的期許，過去八年來，時代力量在國會中兢兢業業的以行動實踐理想，踏實的逐一回應這場運動中的訴求。

時代力量提到，他們鍥而不捨的追查324佔領行政院行動中的「警察暴力」，要求政府徹查真相並且檢討過失，更透過警政改革與國家體制的革新，期盼任何形式的國家暴力不再重現。同時，也把「反對中國侵略」視為志業，不僅兩度提出《兩岸協議監督條例》，更提出包含《反境外敵對勢力併吞滲透法》在內的多項法制，希望從經濟、產業、國防、社會、宗教、媒體等各層次著手，抵制中國的惡意侵略、守護台灣的民主自由，讓台灣持續走向國家正常化的目標。

時代力量也提到，因為堅持「開放透明」的精神，讓他們持續推動國會與議會改革，成功爭取立院協商、議會討論以全程直播的方式攤在陽光下，開放更多公民共同來關注。同時，也推動地方議員財產公開等多項公益法案，讓政治不再是遙不可及、黑幕重重的密室。

時代力量表示，過去八年間，他們更在居住、教育、社福、性別、交通等各個領域追求公平正義，希望台灣能夠成為一個進步、平權的社會，讓所有人都能夠追逐自己的理想。

即便如此，時代力量也呼籲，仍有些志業需要繼續努力。因此，時代力量向新國會喊話，切莫遺忘318運動的精神遺產，應持續強化防堵中國滲透的相關法制，包括修正《反滲透法》、《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、制定《兩岸協議監督條例》，亦應訂定宗教財務透明的《宗教法人法》、修正捍衛人權的《集會遊行法》等，在內政上啟動改善社會分配不正義的各項修法，深化台灣民主，厚植台灣國力。

時代力量期許，這場運動的精神可以繼續引領台灣社會，走向更好的未來，為更多人創造更好的生活。最後，時代力量也強調，他們沒有放棄、不會離開，更沒有遺忘，即便戰鬥位置不同，也會繼續帶著這場運動的理想，為台灣持續前進。

太陽花學運10週年　民進黨：台灣在正確的道路上、成為世界的台灣

太陽花10週年／柯文哲成另類受益者？學者點出關鍵：黃國昌才是

太陽花10週年／第三勢力成時代的眼淚？黃捷、吳崢嘆：小黨難突圍

太陽花10週年／農村小花變身狂野時尚女教授　蔡培慧重返校園深耕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞