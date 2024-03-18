太陽花運動10週年　時代力量：勿忘318精神防堵中國滲透

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時代力量指出，這群帶著「理想」與「不甘」衝進立法院的青年們，不只開啟了「318運動」的序幕，更創造了一股巨大的浪潮，徹底改變台灣社會的發展，將時代的巨輪從「親中」轉向「抗中」，徹底改變了台灣的命運，也成為了時代力量成立的濫觴。
時代力量強調，時代力量繼承了運動留下的重要精神，以新興的本土政黨之姿，從街頭正式走進國會。當時的目標很簡單，就是要將學運留下的結晶，轉換成真正的政治改革。帶著這樣的初衷以及無數人的期許，過去八年來，時代力量在國會中兢兢業業的以行動實踐理想，踏實的逐一回應這場運動中的訴求。
時代力量提到，他們鍥而不捨的追查324佔領行政院行動中的「警察暴力」，要求政府徹查真相並且檢討過失，更透過警政改革與國家體制的革新，期盼任何形式的國家暴力不再重現。同時，也把「反對中國侵略」視為志業，不僅兩度提出《兩岸協議監督條例》，更提出包含《反境外敵對勢力併吞滲透法》在內的多項法制，希望從經濟、產業、國防、社會、宗教、媒體等各層次著手，抵制中國的惡意侵略、守護台灣的民主自由，讓台灣持續走向國家正常化的目標。
時代力量也提到，因為堅持「開放透明」的精神，讓他們持續推動國會與議會改革，成功爭取立院協商、議會討論以全程直播的方式攤在陽光下，開放更多公民共同來關注。同時，也推動地方議員財產公開等多項公益法案，讓政治不再是遙不可及、黑幕重重的密室。
時代力量表示，過去八年間，他們更在居住、教育、社福、性別、交通等各個領域追求公平正義，希望台灣能夠成為一個進步、平權的社會，讓所有人都能夠追逐自己的理想。
即便如此，時代力量也呼籲，仍有些志業需要繼續努力。因此，時代力量向新國會喊話，切莫遺忘318運動的精神遺產，應持續強化防堵中國滲透的相關法制，包括修正《反滲透法》、《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、制定《兩岸協議監督條例》，亦應訂定宗教財務透明的《宗教法人法》、修正捍衛人權的《集會遊行法》等，在內政上啟動改善社會分配不正義的各項修法，深化台灣民主，厚植台灣國力。
時代力量期許，這場運動的精神可以繼續引領台灣社會，走向更好的未來，為更多人創造更好的生活。最後，時代力量也強調，他們沒有放棄、不會離開，更沒有遺忘，即便戰鬥位置不同，也會繼續帶著這場運動的理想，為台灣持續前進。