韓韶禧男友柳俊烈遭控冷暴力 惠利分手前曾洩「整天沒聯絡」
29歲南韓女神韓韶禧認愛大8歲百想影帝柳俊烈，被疑介入柳俊烈與惠利的7年戀情，有網友挖出惠利去年6月在實境節目《惠薇李叡采派》的片段，發現當時惠利透露自己的手機「一天沒有1條訊息」，被粉絲質疑當時就已經遭到柳俊烈冷暴力對待。
記者羅凌筠／綜合報導
惠利拍攝韓劇《請回答1988》與柳俊烈相戀，一路穩定走了7年，不過去年6月惠利在《惠薇李叡采派》跟(G)I-DLE薇娟、LE SSERAFIM采源聊到通訊軟體KakaoTalk一天收到的訊息數量，薇娟有157條、采源有183條，惠利聽了很震驚，脫口說出：「有時候我一天甚至都沒有1條訊息。」
當時惠利還沒被爆料跟柳俊烈分手，但明顯雙方關係已經疏遠，據《Dispatch》（D社）的報導，柳俊烈去年6月就缺席惠利的生日派對，分手早已有跡可循，與韓韶禧透露他們於2023年初就分手一事不謀而合；但柳俊烈、惠利是在11月才官宣分手，惠利會有背叛感在所難免。
※【NOWnews 今日新聞
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