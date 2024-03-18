加拿大網紅宣布離開台灣！揭台人1特點「受夠了」：被欺負沒人幫
加拿大籍youtuber泰樂來台多年，斜槓模特兒與演員等工作，積極在台灣尋求發展，然而他15日卻突然上傳一段影片，宣布自己「要離開台灣」，直言台灣是一個很好的地方，只是他並不適應在這裏的生活，並列出了台灣人特有的個性，意外掀起網友熱烈討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
泰樂在影片中透露，他在台灣的事業、戀愛、交友關係、生活習慣等等一直都不太順利，他需要花費很多力氣去融入，很勉強才能看到效果，他坦言自己的個性非黑即白，但台灣人多是模糊的灰色，會覺得不要吃太辣、太鹹或太甜，包括連待人處事都要找到一個平衡點，避免太極端。
泰樂認為這並沒有不對，但對他來說會覺得很悶，甚至近一年來開始覺得受夠了，心理變得不太健康，他也表示，很多外國人都說台灣人很熱心助人，但他從沒碰過，甚至有摔倒或被欺負的情況，周遭都沒有人幫助他，「我當然相信，其他外國人一定是有過被台灣人幫助的經驗，可是我自己的經驗就不是這樣子」。
泰勒表示，他接下來會到泰國去學泰文3個月，認為那邊直來直往的風氣，可能會比較適合他的個性，但語氣中還是透露出滿滿對台灣的不捨，「如果決定泰國不適合我的話，那我應該就會回台灣」，最後他更一度講到哽咽，影片一出，也獲得網友們的鼓勵，「還很年輕，而且都離開加拿大了，有能力去各國找適合自己的也很好」、「Tyler是一個很善良很誠實的人，我會很想念你的」。
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