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新青安貸款「貸好貸滿」！平均貸款期數305期創新高：一延難回頭

▲新青安優貸政策在2023年8月上路，最新資料顯示，新增購置住宅平均貸款期數達305期，改寫史上新高紀錄。（圖／台灣房屋提供）
▲新青安優貸政策在2023年8月上路，最新資料顯示，新增購置住宅平均貸款期數達305期，改寫史上新高紀錄。（圖／台灣房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

去年8月新青安優貸政策上路，不只為房市挹注買氣，也成為房貸年期拉長的最大推手。根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，新青安實施的2023年第三季，新增購置住宅平均貸款期數達305期，整整比政策上路前的2023年Q2增加10期，這也是數據統計以來，首度突破300期大關，改寫史上新高紀錄！

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新青安將申貸上限額度，從800萬元提升至1000萬元，擴大適用的交易總價帶；加上新青安最長貸款年期，從30年延長到40年，寬限期上限也從3年展延至5年，有利於買家藉由拉長還款年期，降低每月的房貸負擔，所以政策一上路就反映熱烈，平均貸款期數也一口氣從295期，提升到305期，如今新購屋的房貸族，平均貸款年期已超過25.4年。

▲青安政策變動前後，新增購置住宅平均貸款期數。（圖／台灣房屋提供）
▲青安政策變動前後，新增購置住宅平均貸款期數。（圖／台灣房屋提供）
此外，房價相對親民的南部地區，因新青安額度提高而受惠的新案頗多，去年Q3高雄、台南便湧現大量新成屋申貸，由於銀行放貸常有「屋齡+貸款年期」小於一定標準的原則，因此新案更有機會爭取長年期貸款，也讓高雄、台南去年Q3的平均貸款期數，分別以348期、336期高居六都冠亞軍！高雄季增46期、台南季增35期也分居六都季增期數一、二名，連帶推升全台整體的平均貸款期數。

事實上，青安優貸政策拉長房貸年期似有前例可循。台灣房屋根據不動產資訊平台資料，比對青安政策變動前後季度的新增房貸平均期數，2010年底財政部青安貸款開辦後，2011年Q1平均貸款期數便飆高至223期，單季暴增36期，季增期數史上最多，僅一季之差，房貸族就多背3年債！此後平均貸款期數便保持在220期以上。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，內政部最初在2009年主辦的青年貸款方案，額度只有200萬元，最高年限20年；而2010年底財政部青安貸款開辦，額度拉高至500萬元，年限提升為30年，這也是官方首度端出30年期的政策性優貸，加上當時房市正處於多頭上升期，申貸購屋情況踴躍，使貸款期數大躍進。

2016年初青安政策雖有變化，但僅調升額度，年期、寬限期上限均不變，民眾無法拉長年期來平衡每月負擔，且該年正逢房地合一實施的房市低潮，因此該次政策變動前後，貸款期數保持不變；而2023年Q3的新青安，額度與年期上限皆擴張，促使期數季增10期，增加期數為史上次多，貸款期限也因而衝破300期一延難回頭。

▲六都2023年Q3新增購置住宅平均貸款期數。（圖／台灣房屋提供）
▲六都2023年Q3新增購置住宅平均貸款期數。（圖／台灣房屋提供）

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