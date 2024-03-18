新青安貸款「貸好貸滿」！平均貸款期數305期創新高：一延難回頭

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此外，房價相對親民的南部地區，因新青安額度提高而受惠的新案頗多，去年Q3高雄、台南便湧現大量新成屋申貸，由於銀行放貸常有「屋齡+貸款年期」小於一定標準的原則，因此新案更有機會爭取長年期貸款，也讓高雄、台南去年Q3的平均貸款期數，分別以348期、336期高居六都冠亞軍！高雄季增46期、台南季增35期也分居六都季增期數一、二名，連帶推升全台整體的平均貸款期數。
事實上，青安優貸政策拉長房貸年期似有前例可循。台灣房屋根據不動產資訊平台資料，比對青安政策變動前後季度的新增房貸平均期數，2010年底財政部青安貸款開辦後，2011年Q1平均貸款期數便飆高至223期，單季暴增36期，季增期數史上最多，僅一季之差，房貸族就多背3年債！此後平均貸款期數便保持在220期以上。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，內政部最初在2009年主辦的青年貸款方案，額度只有200萬元，最高年限20年；而2010年底財政部青安貸款開辦，額度拉高至500萬元，年限提升為30年，這也是官方首度端出30年期的政策性優貸，加上當時房市正處於多頭上升期，申貸購屋情況踴躍，使貸款期數大躍進。
2016年初青安政策雖有變化，但僅調升額度，年期、寬限期上限均不變，民眾無法拉長年期來平衡每月負擔，且該年正逢房地合一實施的房市低潮，因此該次政策變動前後，貸款期數保持不變；而2023年Q3的新青安，額度與年期上限皆擴張，促使期數季增10期，增加期數為史上次多，貸款期限也因而衝破300期一延難回頭。