網紅酗酒７年！46歲被宣判「剩一年壽命」 臥床漏尿照太驚悚
46歲日本網紅Kimbae（金バエ）經常在社群平台上分享自己的身體狀況，不知不覺也累積了大批粉絲。由於Kimbae長年酗酒，導致身體狀況迅速惡化，去（2023）年醫生已經宣告他剩下一年壽命，昨天他突然腹痛，不斷嘔吐甚至漏尿，並曬出自己躺在床上的照片，畫面觸目驚心。
記者吳昕蓓／綜合報導
Kimbae今（18）日在推特曬出自己的照片，只見他平躺在床上，肚子大到像快被撐破，身上還有一件紙尿布，表情看起來非常痛苦。他也絕望在貼文寫下，「已經做好死亡的準備」，他透露自己的腹痛難耐，還一直忍不住嘔吐，就算吃了兩顆安眠藥，還是不斷從睡夢中被痛醒，甚至不斷漏屎尿，狀況非常糟糕。
Kimbae從35歲開始大量酗酒，7年間從不間斷，最高紀錄一天能喝9公升啤酒，因此導致肝功能出現問題，器官幾乎停擺，身體越來越差，去年9月還一度緊急送醫。
不少網友都是看著Kimbae一路走過來，看到這張照片也忍不住驚呆，「太恐怖了！」、「這樣的人生太痛苦了。」這則貼文不斷瘋傳，有網友為Kimbae打油打氣，卻也有人直接將他當成警示照提醒愛喝酒的人，「這是非常好的負面教材。」、「這就是酒鬼的下場！」
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