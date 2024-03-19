民調／台中市長盧秀燕施政表現、魄力均破7成 8成認同最幸福城市
食安與住宅向來為民生議題之重，也是中央與各縣市政府不能忽視的施政環節。根據《ETtoday民調雲》最新調查顯示，超過7成以上的台中市民滿意市長盧秀燕施政表現且認為她執政有魄力。對於台中市政府處理台糖豬肉片含有禁用瘦肉精「西布特羅」的作法，有71.4％的市民表示支持。
記者陳宜加／台北報導
台中市今年一開春就遇到兩項議題在作法上因與中央不同調而引發關注與討論，除了稍早前查驗台糖豬肉片含有禁用瘦肉精「西布特羅」外，稍早也因為境內社會住宅與抵費地問題對槓內政部長林右昌，雖然林右昌事後對於引用錯誤數據批評台中市的售地政策道歉，但整起事件仍一度鬧得沸沸揚揚。
針對社會住宅議題，有超過一半的市民支持標售第13、14期重劃區抵費地，另有63％的市民對於台中市政府的社宅興建表示信任。
另外，調查結果顯示，有75.4％的台中市民滿意市長盧秀燕的施政表現；對於盧秀燕的評價，也有高達73％的市民認為她有執政魄力。在居住感方面，有81.4％的市民認為住在台中市是幸福的。
為瞭解台中市民對於食安與社宅議題的態度與看法，《ETtoday民調雲》於2024年3月12日至15日進行施政調查，調查對象為設籍在台中市且年滿20歲的民眾，方式以手機簡訊與通知的封閉性網路問卷進行，有效樣本數1113份，在95％的信賴區間內，抽樣誤差為正負3％。