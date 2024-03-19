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7百萬網紅繳稅破億！親吐爆紅關鍵　天價數字掀議：收入比明星高

▲擁有776萬粉絲的中國網紅潘雨潤曬出納稅證明，金額竟高達9503萬人民幣（約台幣4.18億元）。（圖／翻攝自潘雨潤小紅書）
▲擁有776萬粉絲的中國網紅潘雨潤曬出納稅證明，金額竟高達9503萬人民幣（約台幣4.18億元）。（圖／翻攝自潘雨潤小紅書）

記者吳昕蓓／綜合報導

27歲中國網紅「潘雨潤PanYR_」經常在抖音上分享美妝穿搭題材影片，擁有776萬粉絲的她，在網路上小有名氣。日前她曬出自己納稅證明，金額竟高達9503萬人民幣（約台幣4.18億元），天價數字立刻引發熱烈討論，網友們也紛紛起底她的背景。

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▲潘雨潤
▲潘雨潤曾登上富比世（Forbes）大陸50大KOL榜單，年收入有達到8位數人民幣。（圖／翻攝自潘雨潤小紅書）
潘雨潤曾在2021年透露，自己曾登上富比世（Forbes）大陸50大KOL榜單，年收入有達到8位數人民幣，更會直接分享拍影片提升流量的方式，不時拍Vlog分享自己的高奢日常或是自律的生活習慣，這次曝光自己的高稅金，也意外讓她登上熱搜榜爆紅。

潘雨潤本人也透露，她從2015年開始拍影片，但因為家境和學歷都很普通，加上外表也不算漂亮，她過去的黑歷史照不少，因此只能用後天努力，花費很多精力和時間才能得到成果，「需要正確的系統，都是有方法論的。」

▲潘雨潤強調自己從不逃稅。（圖／翻攝自微博）
▲潘雨潤強調自己從不逃稅。（圖／翻攝自微博）
潘雨潤也強調繳稅的重要性，她是不需要任何人提醒就會自發性做到，認為這是每個公民應盡的義務，但自己都是頂格交稅，從來不會規避責任。不少網友都對此感到詫異，紛紛驚呼，「收入比明星高，還不用被狗仔追著拍」、「現在做網紅比明星好賺」、「其實交稅就挺好的，比逃稅的人強」。

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