獨／民進黨難得勝利！表決8：7一票險勝藍白合　「吐了近日悶氣」

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高金素梅提《原住民族學校法》已久，設立一個原住民族的專門學校，以原住民族知識及生活哲學觀為主體，根據高金提案，主管機關為原民會，所以主審應為內政委員會，不過過去幾屆立院都由教育委員會審查。因屆期不連續，高金本屆又提案，且因高金本屆是內政委員會召委，程序委員會照過去作法，先排教育委員會審查，但林思銘今發言說，建議改由內政委員主審。
綠委沈發惠說，過去既然都是在教育委員會審查，且有其他立委有名稱類似法案，已在教育委員會審查，若高金的法案又改由內政審查，可能會有問題。議事人員解釋，過去是都給教育委員會審查沒錯，但高金的法案，主管機關是原民會，所以也可以交內政委員會，且最後併案審查時，還是會討論在哪個委員會審查比較合適，因此要交哪個委員會，尊重在場立委意見。
主席吳宗憲裁示表決，但因藍綠都未甲動，民眾黨立委林國成未到，扣掉吳宗憲，國民黨立委在場只有7人，民進黨立委有8人，最後仍照民進黨意見，教教育委員會審查。
知情人士說，內政委員會昨臨時提案，成立數位身分證換發調閱小組，贊成與反對剛好6比6，最後由主席高金投下贊成票，通過成立調閱小組，民進黨今看到高金素梅的案子，找到機會反將一軍，也算是吐了一口最近以來的悶氣。