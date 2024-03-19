基隆地院自創電子腳環監控9個月期限 黃國昌轟：讓台淪詐騙天堂
基隆地院法官日前審理詐團水房集團朱姓首腦案，審酌朱在審理期間已被羈押9個月，裁定對朱男實施電子腳鐐監控僅8個月，結果朱男一卸下電子腳鐐後，即棄百萬保證金落跑。針對基隆地院自創9個月電子腳環監控期限，民眾黨立法委員黃國昌今（19）日痛批，莫名奇妙的法律見解，「防逃機制乾脆廢掉好了！」他強調絕不能讓法院的恣意，使台灣淪為詐團天堂。
記者邱新博／台北報導
黃國昌表示，因為沒有制定《棄保潛逃罪》，落跑沒有成本，這件事他已經講了無數次，然而從上個月總質詢行政院長陳建仁的態度來看，持續「研議」是可以預期的。黃國昌認為，法制上的怠惰，已經導致公平正義的天秤徹底失衡；更嚴重的問題是，在欠缺完善防逃法制的情況下，法院竟還自創標準，讓科技監控淪為虛設。
黃國昌指出，基層檢警好不容易將詐團一舉偵破，卻在審理期間，因為基隆地院自行認定電子腳環監控的期限為9個月，所以在主嫌戴上腳環滿8個多月後，因表明不會逃亡、請求解除腳環，法院也就同意，結果電子腳環一解除，詐團主嫌馬上就馬上跑了，此舉讓基層檢察官炸鍋，直言「刑事被告科技設備監控執行辦法」根本沒有限定9個月的期限。
黃國昌質疑，請問司法院，到底是誰讓基隆地院可以恣意創設法令所無的9個月期限？其他案件為何就沒有這個莫名其妙的限制？法院自己創設防逃期限只有9個月，9個月一到就解除放任，如果此例一開，那所有案件都不用防逃了，「整個防逃機制乾脆廢掉好了！」他痛斥，基隆地院和司法院應該出面向社會清楚說明，到底依據為何？現在詐騙主嫌跑了，誰要負責？絕不能讓法院的恣意，使台灣淪為詐團天堂。