汪小菲保母年薪百萬！「直播帶貨酸辣粉」遭痛批：蹭大S流量
女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚已過一段時間，兩人的恩怨糾纏卻還沒有落幕，連帶著汪小菲安排的陸籍保母小楊阿姨也受到關注。小楊阿姨來照顧他們的兒女多年，和兩家人都熟識，近來她人氣上漲，也開始跟風直播賣起汪小菲家的酸辣粉，引發網友批評。
記者吳昕蓓／綜合報導
小楊阿姨熱愛在抖音曬出跳舞影片，先前還因為背景疑似不小心曝光大S家的內裝掀起爭議，汪小菲甚至出面澄清，背景是他租的房子，並不是大S家，才平息了紛爭，沒想到小楊阿姨又首度開啟直播，開始賣起麻六記的酸辣粉，在過程中對網友有問必答，甚至大讚汪小菲是好老闆。
有網友問到大S和汪小菲之間的問題，小楊阿姨也高情商回答：「家人們不要這樣講，兩邊都是我的家人，請不要亂評論，我是個實實在在農村人，我閒暇的時間想給家人掙點零用錢，我感覺我這樣沒有錯，你們不要亂噴我好不好？」
然而過去網路上曾有消息指出，小楊阿姨年薪高達30幾萬人民幣（約新台幣134萬元），其實根本沒有必要賺外快也能有不錯生活，因此不少網友都忍不住痛批她，「無底線！找各種人蹭大S流量」、「汪小菲真厲害，小楊阿姨人氣挺高」、「一群吸血鬼放過徐熙媛」、「怎麼又來了，放過S一家吧」。
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