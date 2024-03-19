媽祖遶境吸金數10億！學者盤點5大效益、陸生「因這事」哭著回去

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而有「粉紅超跑」之稱的苗栗通霄白沙屯媽祖進香活動，今年在3月18日出發，展開9天8夜的徒步進香之旅，共有17萬9971人報名參加，創下歷史新高，不但沿路都有攤販進駐搶財，還有超商推出平安籤造型餅乾、媽祖疊疊樂等周邊商品。
台中市文化局曾估算，以大甲媽遶境沿途吸引約200萬人參與，每人平均消費1500元計算，約可締造造30億元商機，若再加上周邊商品，1次遶境可望帶來50億元商機；momo購物網推出「媽祖祈福專區」，觀察到3月至今，相關周邊銷售較去年同期成長逾2成，並預計隨著各地遶境開跑，將加持買氣成長逾3成。
林茂賢表示，媽祖遶境進香共帶來5大效益，第1個是經濟效益，畢竟人潮就是錢潮，有許多人參與進香去外地，也有很多人隨遶境活動，跟著媽祖在管區巡視，都帶來大量人潮，促進當地經濟；第2個效益就是保存很多傳統表演藝術，媽祖遶境時會聘請很多陣頭表演，畢竟舞龍舞獅、歌仔戲、布袋戲等表演，很少會登上國家劇院、文化中心，通常都是在廟會才看得到。
第3個效益是成為享譽國際的台灣民俗觀光活動，畢竟全世界僅台灣有媽祖遶境活動，外國人來到台灣，可以透過參與媽祖遶境活動，更了解台灣文化、廟會活動、參拜宮廟，甚至是觀賞到宮廟的雕刻藝術等，這跟信仰無關，就像是大家去歐洲會參觀教堂、去日本參拜神社一樣，媽祖遶境已經成為台灣的文化特色。
第4個效益就是撫慰人心，媽祖遶境進香活動，已經成為安定台灣很重要的力量，許多人焦慮不安、求助無門時，會藉由參與宗教活動，撫慰其受創的心，就像很多阿公阿嬤有心事煩惱，不會去找諮商團體或資源，反而是求助於神明，遶境進香活動多數是中老年人，且大多不是為了自己，而是為了家人去求平安，如阿公身體不好、兒子事業不順、孫子要考試等等。
第5個效益是發揮台灣濃濃的人情味。林茂賢說，在這9天8夜裡，沿途會有商家、民間團體、信徒、學校等，自發性樂捐與贊助，提供免費食物、浴室洗澡、甚至開放給信徒過夜，將台灣人的好客、善良，以及人性最光輝的一面，都在這幾天體現得淋漓盡致；他分享，很多大陸交換生參加媽祖遶境後，都哭著回去，直呼太感動，從來沒有遇到過這種狀況，陌生人免費供吃供喝，還把房子借住。