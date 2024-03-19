韓團OMEGA X被女代表性騷大反轉 成員辦公室摸老闆胸部畫面流出
韓國男子團體「OMEGA X」2022年傳出遭前經紀公司「Spire娛樂」的姜姓女代表施暴、涉嫌性騷擾，11名成員宰漢、輝粲、世賓、翰縑、泰東、Xen、帝現、Kevin、政勳、爀、藝燦於去年5月與「Spire娛樂」解約，後續演藝事業改由「IPQ娛樂」負責。未料今（19）日案情出現反轉，「Spire娛樂」代表黃成宇，同時也是姜女的丈夫召開記者會，公布老婆被成員輝粲摸胸性騷擾的監視器畫面，指控團體成員「輝粲」才是加害者，目前雙方各執一詞，案情未有定案。
記者張一笙／綜合報導
OMEGA X前經紀公司「Spire娛樂」公布了監視器畫面，聲稱姜姓代表才是受害者，並非OMEGA X所稱的加害者。只見黃成宇公布2022年7月凌晨辦公室的監視器影像，畫面中的輝粲坐在姜女身上，不但掀起她的衣服，同時還撫摸對方身體，並作出一系列令人咋舌舉動。
黃成宇表示，這段期間她的妻子精神不穩定，曾多次自殺未果。由於當時夫妻倆已經全力投資OMEGA X，再加上不想因醜聞讓年輕成員變成人人唾棄的性犯罪者，為了公司利益及團體發展，因此決定忍氣吞聲。黃成宇說，後續OMEGA X持續捏造假消息，試圖將姜女塑造成加害者，看著因為自殘送醫的妻子，因此決定將這份原本只提供給檢調單位的影片公之於眾。
對此，OMEGA X所屬的「IPQ娛樂」則回應，姜女2022年曾在美國洛杉磯向隊長金宰漢施暴，也於本月12日證實確有此事。消息一出，韓國社會立即分成兩派，有一派對於真相感到十分驚訝且錯愕；也有一派認為，施暴一事已經由警方證實，但不該把性騷擾及施暴混為一談。針對黃成宇的指控，「IPQ娛樂」相關人士表示「影片是假的」，並要求「Spire娛樂」方公開完整的影片。
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