天兵警愚人節拿自己尿液給3毒蟲當檢體 辯稱提高到驗率下場曝光
桃園市警局中壢分局大崙派出所42歲蘇姓警員負責毒品調驗業務，竟涉嫌拿自己的尿液裝瓶後，交付給前來受檢的3名毒蟲簽名送驗。桃園地檢署接獲舉發，經訊問蘇員坦承犯行，但否認收賄，辯稱只是為了增加到驗率，檢警查無貪瀆事實下，偵結依公文書不實登載罪嫌起訴，蘇員事後被記一大過調職處分。
社會組／綜合報導
檢警調查，蘇員平日負責毒品調驗業務，為了增加定期應受尿液採驗毒品人口的到驗率，竟於去年4月1日愚人節下午1時許，將自己的尿液檢體裝入6個尿瓶，分別交給接獲通知當日前來採檢尿液的李姓、王姓、丁姓3名受驗人，每人各2瓶，並要求3人進行封籤及尿液送驗紀錄表上填寫基本資料，假裝是由他們親自排放。
接著，蘇員又在上述紀錄表的監採人員欄位，盜蓋陳姓所長的職章，以此方式製作3份登載不實公文書，送往台灣檢驗科技股份公司檢驗。因尿液採驗毒品人口的到驗率過高，引起督察單位注意，經調閱派出所監視影像，進而查出真相。
桃檢複訊時，蘇員坦承不諱，供稱只是為了提升毒品人口到驗率才出此下策，避免績效不佳，否認和3毒蟲有對價關係，李姓、王姓及丁姓等3名受檢人亦堅稱無行賄，在查無貪瀆事實之下，檢方偵結依公文書不實登載罪嫌起訴。中壢警分局表示，蘇員因涉此案被記1大過調職處分，尊重司法起訴與判決結果，絕不護短。
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