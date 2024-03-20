台灣大引進Moonbug 25節目 全球觀看數最高《可可瓜瓜》完整上架
和巧虎大神一樣都是專為學齡前的孩童所製作的兒童節目《CoComelon可可瓜瓜》，台灣大哥大今（20）日宣布策略結盟全球兒童娛樂公司Moonbug，會在MyVideo及momo親子台獨家上架超過25個Moonbug公司知名兒童IP繁體中文版，共計約3500集內容，包括有OTT全球觀眾觀看時數最高的兒童節目《CoComelon可可瓜瓜》，還有風靡父母圈的《Blippi比利皮》、《The Sharksons鯊魚一家》等。
記者周淑萍/綜合報導
台灣大哥大與Moonbug合作，首次在台引進Moonbug旗下超過25個知名IP，包括全球每月觀看次數高達40億次，剛拿下國際OTT平台全球觀眾觀看時數最高的兒童節目《CoComelon可可瓜瓜》、《Little Angel小小天使》外；還有在全球擁有超過20種語言版本，每月平均觀看次數破10億次的兒童探險節目《Blippi 比利皮》等，將陸續獨家上架超過330集的繁體中文版影音內容，並將逐年增加。
除了上架Moonbug廣受好評的兒童影音外，MyVideo自即日起也獨家推出一週7天24小時不間斷的直播頻道；「momo親子台」每週一至週五推出時長2.5小時的綜合節目《CoComelon可可瓜瓜聚樂部》。《CoComelon可可瓜瓜》官方授權周邊商品也同步上架，包含人氣最高的晚安JJ人偶、洗澡時可互動的釣釣樂，可協助兒童學習的水寫畫墊及兒童遊戲墊等，即日起官方授權商品會率先在momo購物網開賣。
包括擁有超過2.9億粉絲、甫拿下國際OTT平台全球觀眾觀看時數最高的兒童節目《CoComelon可可瓜瓜》、風靡父母圈的《Blippi比利皮》、《The Sharksons鯊魚一家》等。未來集團與Moonbug亦有節目及動畫內容合製計畫，共同打造台灣兒童影視合作新里程碑。同時，《CoComelon可可瓜瓜》及Moonbug各系列等官方授權周邊商品，將陸續引進台灣，於momo購物網上架販售。