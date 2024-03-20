季節交替狂掉髮！「3大壞習慣」頭髮脆弱、易斷　正確洗頭步驟曝

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一、到夏天就大口灌冷飲、吃冰品：冰品會讓毛囊突然受到刺激而收縮、手腳冰冷等，在中醫觀點中容易產生氣血不足導致易掉髮的狀況，建議白開水才是解渴正解，若真的太熱也可選擇去冰的飲料。
二、頭髮沒吹乾就睡覺：夏天還要用吹風機真的心累～但沒好好吹乾頭皮和頭髮就睡覺，導致頭皮濕悶整晚悶出頭皮異味、滿頭屑屑，建議先用熱風快速吹乾頭皮，再用溫熱風慢慢吹乾髮絲的部分。
三、沒做好頭皮防曬：紫外線也同樣會刺激頭皮，長期累積下來會造成頭髮變黃、容易斷裂、脫落的現象。建議可以透過戴帽子來達到防曬效果，也別忘了做好頭皮養護的工作
知名頭皮養護品牌「呂RYO」建議，想要解決落髮問題，除了改掉上述壞習慣外，日常洗髮的正確步驟，也能有效養護頭皮，洗髮最重要的是使用指腹重點「清理頭皮」，並且不建議藥用型洗髮精直接接觸頭皮，最好先擠在手上起泡後再清頭皮，並且要使用兩次洗髮精，第一次清理造型品、髒污，沖洗掉後，第二次重點清潔頭皮。
至於市面上洗髮精千百種，該如何選擇適合自己的？專家建議洗髮精以頭皮問題為優先考量，髮絲則是可以當作選擇潤髮功能的標準，若是不清楚自己的頭皮膚質，可以參考臉部，頭皮與臉部膚質相同，若是臉容易出油，頭皮也屬於油性膚質。
春季氣候多變、夏季悶熱潮濕，想要維持頭皮健康，挑選適合的洗髮精也是重點之一，其中「呂RYO」針對落髮嚴重的消費者，推出「強韌蘊髮ROOT:GEN系列」，主打人蔘根細胞、咖啡因萃取精華有效強健髮根，添加迷迭香、生薑、洋甘菊、薰衣草、積雪草等五大植萃成分，解決季節轉換的落髮危機。洗髮後、吹髮前再使用「強韌蘊髮頭皮精華液」，可直接使用在頭皮或是搭配按摩工具，於需要強化的部位重點修護，能有效緩解皮屑、油脂、搔癢及局部稀疏等困擾，讓頭皮保持清爽與健康。
而迎接夏季到來，台灣氣候將變潮濕悶熱，MUJI無印良品也預計在4月推出涼感洗沐系列，同時兼顧涼感、去污及保濕，除了有涼感沐浴乳外，還有噴霧與洗潤合一的洗髮精，帶有清爽柑橘香氣，系列產品由台灣企劃，日本製造，打造更適合台灣氣候使用的功能性洗沐商品，涼感系列售價也相當平易近人，全系列在290元至390元。