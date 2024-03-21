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秧秧微旅 Jezreel Inn
位於高雄市中央公園旁的秧秧微旅，一出中央公園捷運站3號出口就能看見，鄰近高雄車站與新崛江商圈，生活機能超方便。雖然隱身在舊大樓裡，但是內部裝潢新穎，公共區域環境乾淨整潔、設備齊全。房間舒適溫馨、採光良好，提供雙人房型與六床～八床上下舖宿舍房。這裡每一面窗景都能看見美麗的藍天白雲和中央公園的綠意，良好的隔音設計更為住客提供了良好的休息空間，適合喜歡幽靜自在的人。
店家地址：高雄市新興區中山一路14號12樓
連絡電話：07-2315–020
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SingleInnstation 單人房站前館
用青旅的價格享受飯店的服務，SingleInnstation 單人房站前館離高雄火車站步行只需5分鐘。房型都是獨立的單人房，擁有私密性、乾淨舒適，樓層是男女分開的，每層樓配有淋浴間、廁所，整體來說很乾淨，另外還提供日式澡堂，有分男湯女湯，24小時開放。除早餐外也有提供宵夜，甚至還有酒類飲品可以喝！旅館設計簡約時尚,推薦給獨自旅行又追求個人空間的人。
店家地址：高雄市新興區八德一路392號
連絡電話：07-236-3256
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鴨家青年旅館AHIRUYAH
鴨家青年旅館是由超愛高雄的日本人頭家經營，所以日本旅客非常多，因為都是喜歡台灣，想要跟台灣人有更多的交流，所以真的很容易在這裡交到日本朋友。有絕佳地理位置，走路到捷運站只要兩分鐘，離六合夜市只要1分鐘，真的超級方便。館內設計了十分寬闊的公共空間與各種便利的設施，暖色系的環境和燈光讓人很放鬆，很注重小細節的部分，營造出像回到家的舒適親切感，非常適合喜歡與人交流的背包客。
店家地址：高雄市新興區六合一路158號5樓
連絡電話：0963-806-800 / 07-2352-638
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小承輕旅． Kaohsiung
承億文旅旗下的小承輕旅在裝潢設計上相當用心，帶點復古時尚的風格，交誼廳寬敞、採光明亮，環境乾淨整齊，廚房、冰箱、洗衣機、桌遊、漫畫應有盡有，住在這完全不怕無聊。從捷運美麗島站9號出口一出來就能看到，房型選擇多樣化，不論是背包客房型、單人雅房、雙人套房通通都有，不同類型的旅客，來小承輕旅都可以滿足，距離新崛江商圈、瑞豐夜市、鹽埕老街或是高雄夢時代都很近，是高雄超高cp值的住宿選擇。
店家地址：高雄市新興區中山一路145號
連絡電話： 07-2881-212
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紙飛機高雄青年旅館
從捷運後驛站到紙飛機青年旅館只要不到一分鐘！附近有便利商店、餐飲店，鄰近高醫商圈、熱河美食街、吉林夜市和三民公園，附近還有全聯福利中心，旅館開放廚房免費使用，讓旅客也可以買食材自行烹飪，還有飲料免費無限暢飲。提供多種房型有雙人套房、2人～4人獨立房、舒適的背包床位，採用星級飯店寢具，床睡起來很舒服。適合家庭旅遊、朋友出遊包房，是很划算便宜的優質青旅。
店家地址：高雄市三民區博愛一路287號10樓
連絡電話：0968-500-985
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飛行家青年旅館fly inn hostel
超多背包客推薦的飛行家青年旅館，靠近三多商圈，隔一條馬路就是大遠百和新光三越、走路10分鐘就有全年無休的興中夜市，與光榮碼頭、駁二藝術特區等景點也只要10分鐘車程就能到！公共空間走木質工業風，慵懶舒適、設施齊全。房間佈置清新簡約，有超多房型可以選擇，而且盥洗區寬敞又整潔。除了地理位置好、交通方便，還價格便宜、環境乾淨、服務人員友善、真的是很值得大推呢～
店家地址：高雄市苓雅區仁義街2-4號 B1大廳
連絡電話：0906-776-511
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原文出處 : ReadyGo 高雄住宿｜背包客大推薦，6家性價比、回訪率超高的高雄青年旅館，距離捷運、夜市只要一分鐘！
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