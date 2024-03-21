夏乙薇父親「骨灰罈用膠帶黏」、蓮花紙用過的！控葬儀社超扯行徑
女星夏乙薇曾是吳宗憲的旗下藝人，她的父親上個月20日心肌梗塞驟逝，享壽70歲。今（21）日她開記者會控訴葬儀社頻頻出包，列出6大荒謬行徑，其中最讓她無法忍受的是，爸爸的遺骨放進骨灰罐後，居然蓋不起來，葬儀社竟直接改用膠帶黏上去固定。
記者薛羽彤／綜合報導
夏乙薇今日開記者會控訴，承辦父親後事的葬儀社誇張行徑，先是爸爸的照片被亂修「鏡框修到眼皮上」；摺紙蓮花時，葬儀社拿的蓮花紙「外面有別人的名字」，顯然是已用過的。頭七當天，法師誦經時將家父名字、經文念錯，她們要求更換法師，沒想到新的法師還是出包，念錯4、5名家屬名字。另一位法師更誇張，他急忙趕場，還不小心將牌位前「問事」的硬幣掉進貢品的湯裡，結果他撈不起來也沒有要處理，他對家屬說：「我明天再來用，但你們明天告別式也用不到。」
夏乙薇當下就和葬儀社反應，告別式要換掉法師，沒想到到了告別式當天，殯葬公司經理親自坐鎮，但該位法師手機忘了調靜音，誦經過程手機響個不停，也把爸爸的資料念錯。而最讓夏乙薇不能接受的是，葬儀社竟將爸爸的骨灰罈「用貼膠帶黏貼」，而且不顧日子沖煞就硬要入塔。
隨後，葬儀社主動要求要到靈堂致歉，接著他們自己決定下跪後，外頭一位男子立刻出現對著靈堂拍照。家屬發現後詢問，葬儀社回答「要做紀錄。」夏乙薇不滿表示，「為什麼要用偷拍的行為？不明白為什麼要搞這樣的小動作，只想把好事處理好而已」，當場她就叫警察到現場處理，已對該葬儀社提告。對此，葬儀社則回覆「正在了解中」。
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