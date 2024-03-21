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特企／魚中魚「萬國商品祭」搶先登場！再週抽日本機票

▲知名寵物水族量販業者「魚中魚」將於3月21日舉辦春季優惠活動。（圖／品牌提供）
▲知名寵物水族量販業者「魚中魚」將於3月21日舉辦春季優惠活動。（圖／品牌提供）

本報訊

知名寵物水族量販業者「魚中魚」將於3月21日舉辦春季優惠活動，今年以「萬國商品祭」為主題，為寵物愛好者帶來一場全新的購物體驗。現場匯聚來自全球的毛孩用品、爬蟲用品及水族用品，一站式滿足日常生活所需，從行、衣、住、行、育、樂，應有盡有。不僅如此，館內更有來自異國的療癒系萌寵，透過趣味活動，讓民眾深入了解爬蟲、水族、小動物的世界，提升興趣同時達到生態教育的效果，成為家長安排親子活動的首選，讓親子們在歡笑中共同學習，寓教於樂。

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萬國祭活動　探索全球萌寵的奇妙世界

萬國祭活動於3月21日至4月21日展開，在全台30間魚中魚門市，將探索全球不同特色的萌寵世界，猶如身臨小型水族館。活動不僅是尋找「新朋友」的絕佳機會，更是一場寓教於樂的生物饗宴。

在活動中，有機會認識來自世界各地的特色萌寵，例如荷蘭「柯爾鴨」、澳洲「鬆獅蜥」、南亞地區「豹紋守宮」，以及南美洲熱帶魚之王「七彩神仙魚」等。部分店家更提供與萌寵動物近距離互動的機會，讓活動體驗不僅獲得娛樂，更能學習生物特性與知識。趁著活動期間安排親子時間一同前來參與，共同創造美好回憶。

萬國商品祭：全球寵物品牌齊聚，再週抽日本機票！
除了與萌寵動物零距離互動外，魚中魚「萬國商品祭」匯聚眾多異國寵物品牌，各式樣樣商品應有盡有。從日本寵物零食、澳洲肉乾，到比利時品牌用品，包括巴黎鐵塔造型寵物床、異國特色裝飾魚缸等，無需特地出國也能找到心儀的商品。凡參與萬國商品祭活動，單筆消費滿600元以上，並加入魚中魚粉絲團(FB)，即可獲得限量寵物造型蒸氣眼膜乙個（每位會員僅限兌換一次，兌完即止）。

此外，魚中魚更加碼推出日本旅遊機票抽獎活動！活動期間至4月21日止，民眾只要在魚中魚單筆消費滿千元，於官網上傳登錄發票資訊，有機會抽中萬元日本機票。每消費滿千元即享一次抽獎機會，滿兩千元享兩次，以此類推。每週抽出一位幸運得主，共計抽出四名，中獎名單將公布魚中魚官網及粉絲專頁上，不容錯過！

活動詳情請見魚中魚寵物水族網站

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