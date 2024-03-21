特企／魚中魚「萬國商品祭」搶先登場！再週抽日本機票

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萬國祭活動於3月21日至4月21日展開，在全台30間魚中魚門市，將探索全球不同特色的萌寵世界，猶如身臨小型水族館。活動不僅是尋找「新朋友」的絕佳機會，更是一場寓教於樂的生物饗宴。
在活動中，有機會認識來自世界各地的特色萌寵，例如荷蘭「柯爾鴨」、澳洲「鬆獅蜥」、南亞地區「豹紋守宮」，以及南美洲熱帶魚之王「七彩神仙魚」等。部分店家更提供與萌寵動物近距離互動的機會，讓活動體驗不僅獲得娛樂，更能學習生物特性與知識。趁著活動期間安排親子時間一同前來參與，共同創造美好回憶。
萬國商品祭：全球寵物品牌齊聚，再週抽日本機票！
除了與萌寵動物零距離互動外，魚中魚「萬國商品祭」匯聚眾多異國寵物品牌，各式樣樣商品應有盡有。從日本寵物零食、澳洲肉乾，到比利時品牌用品，包括巴黎鐵塔造型寵物床、異國特色裝飾魚缸等，無需特地出國也能找到心儀的商品。凡參與萬國商品祭活動，單筆消費滿600元以上，並加入魚中魚粉絲團(FB)，即可獲得限量寵物造型蒸氣眼膜乙個（每位會員僅限兌換一次，兌完即止）。
此外，魚中魚更加碼推出日本旅遊機票抽獎活動！活動期間至4月21日止，民眾只要在魚中魚單筆消費滿千元，於官網上傳登錄發票資訊，有機會抽中萬元日本機票。每消費滿千元即享一次抽獎機會，滿兩千元享兩次，以此類推。每週抽出一位幸運得主，共計抽出四名，中獎名單將公布魚中魚官網及粉絲專頁上，不容錯過！
活動詳情請見魚中魚寵物水族網站