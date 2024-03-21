新竹市兒童遊藝節4/4登場　體驗夢幻泡泡樂園

記者會於新竹公園風livehouse舉行，受邀擔任藝術總監的前太陽馬戲團舞者張逸軍，更與法國霹靂舞世界大賽冠軍林李納現場帶來精采舞蹈表演，共同為兒藝節拉開序幕。高市長說，新竹市兒藝節每年都在兒童連假登場，活動不僅寓教於樂，更與國際接軌，記者會邀請首位以台灣舞者身份入選太陽馬戲團的張逸軍演出。這次他更以藝術總監的身份大展身手，為兒藝節規劃80場演出，邀請17個表演團隊，集結上百位藝術工作者，並遠從英國邀請六名「Big Top Mania馬戲團」成員來台表演，保證讓大家目不暇給、收穫滿滿！
我是廣告 請繼續往下閱讀
文化局說明，今年的兒童表演藝術演出內容豐富，除了在孔廟廣場的「泡泡奇幻舞台」每日演出4場精采的大型兒童戲劇、音樂和舞蹈，更有「彩虹藝術體驗村」，提供10種與泡泡有關的五感藝術體驗和手作，包含在孔廟可參與解謎和搭建城市的「泡泡龍的世界」和可盡情著色的「塗鴉體驗區」；在孔廟廣場旁提供多種吹泡泡工具的「泡泡體驗區」，並用顏料「彩繪泡泡球」；在體育館舞蹈教室則有用點點貼紙在白色汽球上創作的「泡泡糖的世界」；孔廟旁草地更設有五個「透明泡泡屋」，每個泡泡都能開發不同的感官。
文化局補充，藝術體驗均採現場報名，名額有限，額滿為止。另外，位在孔廟旁的草地上，規劃「彩虹森林故事館」，每日演出3場充滿歡笑並具啟發性的故事劇場；「彩虹遊具樂園」則在體育館前停車場及體育館內籃球場，設置小朋友最喜愛的機械式遊具如旋轉木馬、小火車，還有多款充氣式遊具如溜滑梯、球池等，讓小孩們盡情跑跳；在風livehouse的「宇宙科技研究院」則有結合互動科技和虛擬實境的體感遊戲，現場排隊體驗不須報名。
文化局表示，民眾只要來現場參與活動、拍照打卡，或填寫問卷皆可集點。集滿三點即可玩大型扭蛋機一次，不僅有機會獲得活動限定的泡泡龍貼紙、泡泡龍色鉛筆組、泡泡龍公仔，集滿六點還可以抽全球限量版的泡泡龍公仔，文創品數量有限，兌完為止。
兒童遊藝節特別與旅宿業者合作，民眾只要於3月28日至4月6日期間入住活動合作的旅館，可向業者索取兒藝節文創品兌換券，並能在4月4日至4月7日活動期間於孔廟廣場的服務台換取限量文創品，還能參加抽獎，有機會獲得住宿券、餐券及限量泡泡龍公仔等好禮，更多兒藝節活動詳情可至「新竹市文化局」、「新竹市政府」臉書粉絲專頁，或新竹市文化局網站查詢。