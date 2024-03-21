特企／7-11生土司新品上市！富含膳食纖維兼具健康與美味Q軟口感

新竹市兒童遊藝節4/4登場　體驗夢幻泡泡樂園

▲2024年「新竹市兒童遊藝節」4月4日-7日登場。(圖/新竹市政府)
▲2024年「新竹市兒童遊藝節」4月4日-7日登場。(圖/新竹市政府)

本報訊

孩子們最期待的「新竹市兒童遊藝節」，於4月4日至7日每日10時至17時在新竹公園登場，3/21 日市府舉辦啟動記者會，市長高虹安與日本人氣IP泡泡龍「巴比」，帶領民眾搶先看活動內容，不僅將有泡泡龍秀，還有多場兒童劇團、街頭藝人表演，精采可期。

記者會於新竹公園風livehouse舉行，受邀擔任藝術總監的前太陽馬戲團舞者張逸軍，更與法國霹靂舞世界大賽冠軍林李納現場帶來精采舞蹈表演，共同為兒藝節拉開序幕。高市長說，新竹市兒藝節每年都在兒童連假登場，活動不僅寓教於樂，更與國際接軌，記者會邀請首位以台灣舞者身份入選太陽馬戲團的張逸軍演出。這次他更以藝術總監的身份大展身手，為兒藝節規劃80場演出，邀請17個表演團隊，集結上百位藝術工作者，並遠從英國邀請六名「Big Top Mania馬戲團」成員來台表演，保證讓大家目不暇給、收穫滿滿！

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化局長王翔郁表示，市府這次成功邀請由日本日商太東股份有限公司(TAITO CORPORATION)，在1986年發行的經典人氣IP泡泡龍「巴比」到台演出，將有百年歷史的新竹公園變身成泡泡樂園，舉辦多項和泡泡有關的活動，泡泡龍也將化身為扭蛋機，提供民眾拍照、互動，希望帶給孩子們歡樂的兒童節假期。

文化局說明，今年的兒童表演藝術演出內容豐富，除了在孔廟廣場的「泡泡奇幻舞台」每日演出4場精采的大型兒童戲劇、音樂和舞蹈，更有「彩虹藝術體驗村」，提供10種與泡泡有關的五感藝術體驗和手作，包含在孔廟可參與解謎和搭建城市的「泡泡龍的世界」和可盡情著色的「塗鴉體驗區」；在孔廟廣場旁提供多種吹泡泡工具的「泡泡體驗區」，並用顏料「彩繪泡泡球」；在體育館舞蹈教室則有用點點貼紙在白色汽球上創作的「泡泡糖的世界」；孔廟旁草地更設有五個「透明泡泡屋」，每個泡泡都能開發不同的感官。

文化局補充，藝術體驗均採現場報名，名額有限，額滿為止。另外，位在孔廟旁的草地上，規劃「彩虹森林故事館」，每日演出3場充滿歡笑並具啟發性的故事劇場；「彩虹遊具樂園」則在體育館前停車場及體育館內籃球場，設置小朋友最喜愛的機械式遊具如旋轉木馬、小火車，還有多款充氣式遊具如溜滑梯、球池等，讓小孩們盡情跑跳；在風livehouse的「宇宙科技研究院」則有結合互動科技和虛擬實境的體感遊戲，現場排隊體驗不須報名。

文化局表示，民眾只要來現場參與活動、拍照打卡，或填寫問卷皆可集點。集滿三點即可玩大型扭蛋機一次，不僅有機會獲得活動限定的泡泡龍貼紙、泡泡龍色鉛筆組、泡泡龍公仔，集滿六點還可以抽全球限量版的泡泡龍公仔，文創品數量有限，兌完為止。

兒童遊藝節特別與旅宿業者合作，民眾只要於3月28日至4月6日期間入住活動合作的旅館，可向業者索取兒藝節文創品兌換券，並能在4月4日至4月7日活動期間於孔廟廣場的服務台換取限量文創品，還能參加抽獎，有機會獲得住宿券、餐券及限量泡泡龍公仔等好禮，更多兒藝節活動詳情可至「新竹市文化局」、「新竹市政府」臉書粉絲專頁，或新竹市文化局網站查詢。

▲「新竹市兒童遊藝節」 啟動記者會大合照。(圖/新竹市政府)
▲「新竹市兒童遊藝節」 啟動記者會大合照。(圖/新竹市政府)

特企／魚中魚「萬國商品祭」搶先登場！再週抽日本機票

Gogoro 獲選《Fast Company》全球前 50 大最具創新力公司

特企／沙發也可以DIY！台灣家居業品牌用創意解決居家困擾 

KYMCO國民車「均一價」49800元　這三大族群就該這樣選！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞