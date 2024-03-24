經紀人「做愛心當做生意」拒陳盈潔音樂會！許常德怒：別逼我點名
70歲資深藝人陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2月定讞，去年8月入獄後，10月初突發腎衰竭、敗血症等狀況，卻因經濟困頓難以支付醫療費，音樂人好友許常德因此發起「破浪人生」音樂會，想利用收入來幫助陳盈潔。昨（23）日許常德卻砲轟有經紀人「把做愛心當作是做生意」，隔空怒嗆：「不要再逼我點名！」
記者薛羽彤／綜合報導
許常德近期為陳盈潔籌辦「破浪人生」音樂會，台北場將預計將於4月21號舉辦，他在籌備過程中有感而發，痛批有些藝人的經紀人根本就是「豬隊友」，將藝人形象搞壞，他點出8種會毀掉藝人的經紀人特質，「本身不專業」、「會拿回扣等貪污」、「愛擺架子」、「約好的事擺爛」、「講自己藝人的八卦」、「亂開條件」、「夾帶其他藝人或乾脆推薦別的藝人取代」、「程度差到把做愛心當作是做生意」。
針對以上最後一點，許常德表示，某經紀人透露不能幫陳盈潔音樂會的原因，是他的藝人若答應了這場，以後對其他人會沒完沒了沒法交代，還說：「但他會逼他的藝人做到，就算他的藝人不願意，會盡量幫忙催票。」許常德怒批不願參加還要講成逼對方答應，「以上這段話他不是在傷害他的藝人嗎？」
許常德怒氣難消，批這位經紀人是活在古代，「是他的藝人要辦演唱會才需要人幫忙好嗎？而且要靠商界政界包票好嗎？這個經紀人的藝人很可憐，都不知道他的經紀人這麼處理他的事務」。最後，他喊話所有經紀人千萬不要不重承諾和愛做好人，「這樣遲早會被點名的！不要再做惡事逼我把名字點出來！」事隔一天他已將文章刪除。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道