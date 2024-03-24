榮星花園公園遊具年久失修恐傷兒童　議員批市府未將安全擺第一

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她指出，共融式遊戲場內，可見木椅斑駁、釘子裸露，周邊更沒有警告標示或是圍起來不讓民眾使用，尤其木椅旁就是給孩童遊玩的滑坡，恐造成孩童不慎撞傷或遭釘子刺傷。另外其他遊具也有漆面剝落或外層保護用膠質脫落，但相關單位發現後並未即時修復，只用絕緣膠帶黏貼。
許家蓓批評，遊具損壞狀況並非近日才造成，若公園處每日皆有定期巡查公園，理應不該放任設施損壞而遲未修復，不論是管理單位疏於管理毫不知情，或知道損壞卻視而不見，都顯示公園的管理維護有問題、螺絲鬆落，認真營造三寶爸形象的蔣萬安，沒有把孩童的遊戲安全擺第1，公園處應在1周內完成遊具及設施的改善。
公園處回覆，榮星花園公園遊戲場遊具漆面剝落部分非屬損壞，已列入年度開口契約預約工程依序辦理，而水平吊梯把手的套殼，由於吊把與套殼為一體成型，難以拆裝，暫時以膠布保護方式修繕，後續考量若無套殼並不影響使用，因此套殼有損壞部分採拆除方式處理。
另外，沙坑旁木座椅部分本處曾於113年1月10日巡查通報，由於該時段工程案尚未發包，已先行派員將損壞座椅拆除，並於113年1月16日完成；本次為另張木座椅鬆動但未脫落，爾後將要求巡查人員於巡查時以手去試抬，若有鬆動則立即通報修繕，以加速維護速度。
公園處說明，有關公園內兒童遊戲場維護，公園處每日皆有巡查人員進行巡查，若發現設施缺損情形則立即以警示帶封閉，並立即派員改善，施工階段皆於顯眼處告示警示，提醒民眾注意安全，如屬螺絲鬆脫等，可簡易修繕者約3-14日內改善，特殊零件需進口調料時間需約30天，因進口遊具零件多屬特製化，修繕零件時仍須向國外原廠調用零件，公園處現已增加廠商保固期間為5年，以縮短材料取得時間。