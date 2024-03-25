全聯「1蔬菜」突爆紅！店員結帳認了：超多人來買　真相超意外

敲碗成功！壽司郎Gura聯名立牌追加今開搶　抽隱藏版「等身海報」

▲敲碗成功！台灣壽司郎追加聯名噶嗚・古拉「Gawr Gura壓克力立牌」，全台限量10000個今開搶；同步抽獎10個鯊鯊「Gawr Gura店員版等身掛軸海報」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲敲碗成功！台灣壽司郎追加聯名噶嗚・古拉「Gawr Gura壓克力立牌」，全台限量10000個今開搶；同步抽獎10個鯊鯊「Gawr Gura店員版等身掛軸海報」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

鯊鯊 Gawr Gura（噶嗚・古拉）的蝦民們敲碗成功！台灣壽司郎聯名週邊商品竟然追加了，在日本拍賣網站上標出黃牛價12000日圓的「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」，今（25）日起消費滿500元、即可以580元加購價換得，全台追加限量10000個開搶；還同步抽獎隱藏版「SUSHIRO x hololive Gawr Gura 店員版等身掛軸海報」，限量只有10個。

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台灣壽司郎今年傑出的一手！攜手hololive全球最強 VTuber 鯊鯊 Gawr Gura（噶嗚・古拉），推出一系列超夯的聯名週邊商品，全台搶翻天還驚動海外蝦民大關注！如今，蝦民們敲碗成功！台灣壽司郎點頭追加聯名週邊商品了。

▲壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌，以後蝦民們吃飯都有Gura陪伴。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎×Gawr Gura壓克力立牌，以後蝦民們吃飯都有Gura陪伴。（圖／台灣壽司郎提供）
即日起再度開放追加購買的，就是在網路上炒出高價的「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」，只見Gawr Gura（噶嗚・古拉）甩著超萌鯊魚尾巴、手裡還抱著蝦蝦，和壽司郎經典鮭魚、玉子燒握壽司們排排站在一起，透明的立牌擺在哪都能融入背景。

▲2024強大聯名「壽司郎x hololive x 一卡通」8款週邊商品開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024強大聯名「壽司郎x hololive x 一卡通」8款週邊商品大受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
追加「壽司郎×Gawr Gura 聯名款壓克力立牌」加價購今開跑，即日起至全台壽司郎店內消費滿 500 元，即可以 580 元加價換購「壽司郎×Gawr Gura 聯名款壓克力立牌」乙個；消費滿 1000 元，可加價換購 2 個，以此類推。全台追加限量 10000 個，數量有限換完為止。

▲開賣第一天，不少人都狂吃3000元左右，一次爆買5、6個Gura壓克力立牌回家。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開賣第一天，不少人都狂吃3000元左右，一次爆買5、6個Gura壓克力立牌回家。「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」還在日網飆出 12000 日圓黃牛價。（圖／記者蕭涵云攝）
這款「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」到底夯在哪？還記得台灣壽司郎聯名hololive，首波第一彈「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」，開賣當天開店前就吸引大批人潮排隊；活動開跑不到三天，熱潮就紅到日本，在網路二手交易平台「Mercari」上，飆出最貴黃牛價 12000 日圓，還有人買單交易成功。

▲日本網路二手交易平台「Mercari」上，多筆「台湾スシロー x がうる・ぐら」賣場，最貴黃牛價飆到12000日圓已有人買單。（圖／翻攝自Mercari官網）
▲日本網路二手交易平台「Mercari」上，多筆「台湾スシロー x がうる・ぐら」賣場，最貴黃牛價飆到12000日圓已有人買單。（圖／翻攝自Mercari官網）
台灣壽司郎還回饋蝦民們，無預警突發隱藏版「SUSHIRO x hololive Gawr Gura 店員版等身掛軸海報」！跟著追加這波同步開跑，隱藏版海報約160 x 80公分，有機會把等身大小的超萌 Gawr Gura 店員版抱回家。即日起於台灣壽司郎消費滿500元，完成社群指定任務，即可獲得抽獎機會，總共將抽出10名幸運兒。

▲台灣壽司郎突發宣布，隱藏版「SUSHIRO x hololive Gawr Gura 店員版等身掛軸海報」抽獎活動開跑。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲台灣壽司郎突發宣布，隱藏版「SUSHIRO x hololive Gawr Gura 店員版等身掛軸海報」抽獎活動開跑。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
另外，喜愛日本美食的國人也要注意了，一蘭拉麵台灣宣布，4月1日起將調漲拉麵售價，人氣天然豚骨拉麵每碗「298元→310元」，為因應一蘭台灣在兩年內調整三次基本薪資，人事成本增加致拉麵售價也將漲價4％。未來在台灣吃一蘭拉麵，每碗拉麵將變貴破三百元。

▲一蘭拉麵因應跨年連假，特別24小時營業。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣一蘭拉麵4月1日起，天然豚骨拉麵每碗「298元→310元」。（圖／記者蕭涵云攝）

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