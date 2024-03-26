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台北市去年超速罰款逾3億　「測速照相王」由它蟬聯！年抓2.4萬件

▲台北市警方去年共取締超過29萬件超速，開罰金額超過3億元。（示意圖／資料照片）
▲台北市警方去年共取締超過29萬件超速，開罰金額超過3億元。（示意圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

根據《自由時報》報導，台北市警方去年共取締超過29萬件超速，開罰金額超過3億元。其中，水源快速道路南向裝置1整年共取締超過2.4萬件超速，再次蟬聯台北市測速照相王冠軍。警方提醒，若駕駛嚴重超速達40公里，最重可能被開罰3.6萬元。

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根據《自由時報》報導，目前台北市共有146處固定式違規照相設備及區間測速裝置，根據警方統計，去年台北市固定式測速照相共取締29萬5907件超速，較2022年的32萬8212件減少約3萬件。

水源快速道路因道路筆直，交通離峰時段駕駛人常忽略速限違規，位於水源快速道路往南的測速照相裝置，限速60公里，2022年就已取締2萬3676件，成為測速照相王，去年再蟬聯冠軍，取締數更提高至2萬4068件，罰單至少進帳2888萬元。

根據《自由時報》報導，去年取締超速第二多的是位於環河北路三段葫蘆街往北的測速照相裝置，該路段限速50公里，但靠近河堤，加上路面較寬、緊接洲美快速道路，車輛行經時容易速度過快。該裝置2021年曾因一年取締超過3萬件成為測速照相王，近幾年超速狀況雖減少，去年仍取締1萬9727件。

根據《自由時報》報導，去年取締件數第三高的測速照相裝置位於仰德大道二段29巷往下山方向，路段限速40公里，但位置鄰近文化大學、陽明山，學生與遊客多，下山處又有彎道，駕駛下山若未減速就可能超速甚至發生意外。去年取締數第四、五高的測速照相則位於市民大道與東寧路（西向東）、承德路四段百齡高中（南往北）。

台北市交通警察大隊表示，已在各處固定測速照相設備前設有警告牌面提醒用路人注意行車速限，用路人駕駛汽機車時應遵守道路速限，避免違規超速，除了傷荷包又可能造成交通事故，害人又害己。駕駛行車速度若超過規定最高時速會被開罰1200元至2400元罰鍰；若駕駛有超過規定最高時速40公里的嚴重超速更會加重處罰，可能會吃上6000元至3.6萬元罰單。

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