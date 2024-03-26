健保署預告修法！專款預算不經健保會挨批「小偷」 石崇良喊冤
衛福部於今（2024）年農曆年間預告修法，將政府公務預算正式列為健保財源，並擴充健保基金的使用範圍，民團擔憂此舉恐讓健保迴避健保會監督，讓健保基金成為政府的私人金庫。對此健保署長石崇良強調，相關法規調整是為了回應民間期待、規劃獨立於健保外的專款，也因為獨立於健保總額預算外，並不屬於健保會依法要監察的範圍。
記者林志怡／台北報導
衛福部於今年大年初七預告修正《全民健康保險基金收支保管及運用辦法》，新增「政府循預算程序之其他撥款」為健保基金來源，並擴大其用途，民團擔憂此舉恐讓健保迴避健保會監督，更怒批政府把健保基金逐步變成政府的私人金庫。
對此石崇良喊冤表示，健保署絕對沒有要偷用健保費，前述法規調整，是為了接軌「癌藥基金」。他解釋，很多團體都希望能有獨立於健保之外的基金、可以給付新藥或癌藥，但考量單獨設立基金後要有法源依據、政府無法隨意撥給預算，所以規劃從健保基金的現有架構進行調整。
石崇良解釋，未來健保基金會分為「指定用途」的專款，以及「總額預算」兩個區塊，其中指定用途的專款財源來自於政府、需依循公務預算的預算編納程序編入；總額預算則是健保會依據法規進行監督的部分，兩者互相獨立。
此外，石崇良指出，健保會依據法規要監督、審議的就是總額預算，指定用途專款並非其法規規範、需要監察的範圍，但若外界認為有需要，也都可以進行討論，未來也會設立基金管理委員會，視情況邀請專家或病友團體加入。