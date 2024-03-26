大谷翔平親自說明涉賭事件！生氣怒喊：「水原一平全部都在說謊」

大谷翔平難過震驚！更換出場曲「The Show Goes On」　歌詞藏含意

▲日籍球星大谷翔平遭翻譯水原一平的簽賭案影響後，首度在美國出賽，全場僅靠保送上壘。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍球星大谷翔平遭翻譯水原一平的簽賭案影響後，首度在美國出賽，全場僅靠保送上壘。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在今（26）日召開記者會，解釋水原一平涉賭事件後，馬上投入與天使隊的熱身賽，全場2打數0安打，僅靠1次保送上壘，主場首安還要再等等。值得一提的是，大谷翔平從韓國返美後，出場歌曲也換成Lupe Fiasco演唱的《The Show Goes On》。

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上週在韓國首爾舉行的海外開幕系列賽，大谷翔平使用Bruno Mars的《24K Magic》作為其出場曲，歌詞中的「it's show time」象徵著比賽的開始。然而，在今日熱身賽中，大谷換了《The Show Goes On》作為新的出場曲，其中「Alright, already the show goes on」的歌詞，似乎在向外界宣告，儘管面臨諸多紛擾，仍將專注賽季。

大谷翔平首次針對水原一平涉賭事件發表公開聲明，他表示自己對於所信任之人的行為感到「悲傷和震驚」，並強調自己對於賭博一無所知，更未曾參與任何賭博活動。「他從我的帳戶盜取金錢，並對我撒謊，未經我的允許就進行了轉帳。」

在記者會結束後，大谷翔平沒有休息，立刻走進球場開始進行投球訓練，在約15公尺的距離投了大約50球，這也是自去年8月動完右手肘韌帶手術之後，睽違7個多月以來，首度拿起手套投球。

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