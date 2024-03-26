5月又要準備報稅！112年個人所得稅申報重點、新規定一次掌握

我是廣告 請繼續往下閱讀
也就是說，稅法減除子女、同胞兄弟、姊妹及其他親屬或家屬等受扶養親屬免稅額規定，以受扶養親屬未滿18歲為限，滿18歲以上者須符合因在校就學、身心障礙或無謀生能力受納稅義務人扶養者，才可由納稅義務人列報其免稅額。
此外，今年5月申報時，每人基本生活所需的費用金額由19.6萬元調整為20.2萬元，較上次申報年度增加6000元。此外，因112年1月1日起，我國接軌國際反避稅制度，增加個人受控外國企業（CFC）的營利所得申報（CFC所得），民眾應留意同一申報戶的CFC所得與海外所得合計達100萬元，就須計入當年度基本所得額申報。
游雅絜補充說明，我國CFC制度對於一般民眾並無影響，適用者多為台商，如果台商透過關係人（企業）控制國外低稅負公司，且本人、配偶及二親等內親屬合計持股達10%以上，符合法令要件規定者，即使符合CFC公司有實質營運且股利等消極性所得未達總收入10%或CFC公司當年度盈餘未達700萬等豁免條件，仍須提交資料予國稅局，申報揭露CFC資訊。
她以台商設在英屬維京群島（BVI）的CFC公司為例，配合BVI當地經濟實質法的要求，多已為控股公司，今年5月申報時，即應揭露CFC資訊申報及提交資料。由於台商設立的CFC公司情形多有不同，個別所得稅的申報也有差異，建議洽詢稅務專家意見，以確保納稅權益。
另外，游雅絜也提到，今年政府配合物價指數變動，調整了113年度的「免稅額」、「標準扣除額」、「薪資所得特別扣除額」、「身心障礙特別扣除額」、「課稅級距金額」及「計算退職所得定額免稅金額」﹔也體貼租屋族修改所得稅法，將「租金扣除額」由列舉扣除額項目修改為特別扣除額，並調高扣除金額為18萬元。
為鼓勵生育，也將「幼兒學前扣除額」擴大適用年齡至6歲並提高扣除金額，第1名子女扣除額提高為15萬元，第2名子女及以上子女加成50%，即每名扣除22.5萬元，同時取消排富條款。因為我國個人所得稅是在次一年的5月申報，所以民眾可在明年（114年）申報時適用。