伊萊媽堅持告到底！心疼11歲愛兒「遭重擊腦門」：交由律師處理
網紅「伊萊媽」Annie嫁給英國丈夫後，先後生下的混血子女11歲伊萊、6歲女兒伊菲，孩子可愛的模樣在網路上擁有高人氣，然而2023年卻爆發伊萊被同學暴力攻擊的意外事件，讓她感到十分心疼，儘管有進一步提告，伊萊媽卻直到最近才收到起訴開庭通知書，讓她感到很無奈。
記者吳昕蓓／綜合報導
2023年底伊萊在學校和同學出現衝突，當時他在走廊上，水壺不小心掉落，被一旁的同學嘲笑，他便告訴對方：「你可以不喜歡、不欣賞我，但請你要懂得尊重別人！」沒想到對方竟回答：「誰理你！」就以拳頭重擊伊萊的臉頰、腦門，就醫後發現很可能顱內出血，讓Annie心疼不已，所幸並沒有留下後遺症。
然而因為伊萊不想要轉學，Annie只能協助兒子轉班，取消調解庭，但她一直到最近才終於收到起訴開庭通知書，讓她無奈在限時動態表示：「他們擔心根據對方上次囂張的態度，這次會不會又做出一些小動作……」，由於家人都勸她不要出席，她會將一切都交給律師處理。
Annie直言，雖然想看到施暴者受到應有懲罰，但該怎麼做，她還需要時間思考，目前伊萊已經轉班，會和對方保持距離，但他也清楚告訴媽媽自己不想和解，「之前已經給過他們很多次機會，讓他們道歉跟保證不要再欺負我（伊萊）跟別人，但是他們都拒絕了，也都持續有在欺負同學們」，所以Annie也會支持兒子的決定，官司打到底。 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道