不爽電梯內聞菸味！阿姨拿噴霧朝男鄰居狂噴　目擊者嚇壞：太勇敢

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到了這幾天，當事人下班又不幸與這位男鄰居同一班電梯，同班乘客還有年約50歲的阿姨，理所當然的，這位男鄰居進入電梯後，又是渾身菸味，讓當事人憋氣到快窒息，沒想到此時一旁阿姨，直接從包包拿出疑似除臭噴霧的罐子，直接朝男鄰居身上狂噴。
當事人在一旁目睹立刻嚇傻，男鄰居也被阿姨突如其來的舉動嚇到，轉頭直接大罵三字經，但阿姨也不甘示弱，繼續狂噴除臭水，最後雙方也爆發肢體衝突，鬧到管委會上，阿姨大聲嚷嚷說要報警，男鄰居則揚言要找朋友來處理，這起衝突讓一旁拿起手機幫忙蒐證的原PO只能感嘆：「阿姨應該也是忍他忍很久了，很佩服她有那個勇氣，只能說阿姨瘋起來真的很猛」。
完整事件曝光後，也引發網路熱議，不少網友紛紛大讚「抽完菸不應該馬上進電梯，全身衣服和呼吸都是菸味」、「管委會該跟阿姨道歉吧，讓她親自出手」、「這次我支持阿姨，超帥」、「我也是戒菸後才知道抽菸後有多臭，對抽菸的人來說自己真不知道，因為自己的嗅覺已經被菸味蒙蔽，感到很不好意思」。
針對本次案例，據《法律百科》網站中余青慧律師之解釋，因為公寓大廈的大廳、中庭、樓梯間或公共廁所等，並非菸害防制法規定全面禁止吸菸的場所，所以住戶只能依據公寓大廈管理條例的規定，由社區住戶召開區分所有權人會議，在規約中禁止住戶在公共區域抽菸，以排除二手菸害。
若管委會有禁止吸菸的規定，住戶卻屢勸不聽的話，就可以依照公寓大廈管理條例第5項報請主管機關處理，甚至進一步可以依同法第22條第1項第3款以及第47條第2款規定，依據區分所有權人會議之決議，訴請法院強制該住戶遷離，並由主管機關對該住戶科處新臺幣3,000元以上1萬5千元以下的罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！