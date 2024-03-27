安海瑟薇爆曾流產！強忍悲傷上工「每晚演孕婦分娩」淚揭心酸過往
41歲好萊塢當紅女星安海瑟薇（Anne Hathaway）以電影《穿著Prada的惡魔》走紅，外貌亮麗的她是許多人心中的女神。2012年她嫁給亞當舒爾曼，婚後育有兩子，近日她受訪時透露自己曾經流產過，當時正在演舞台劇扮演孕婦，「那是我第一次懷孕失敗，但我每晚都要在舞台上演出分娩」，讓她情緒崩潰。
記者薛羽彤／綜合報導
安海瑟薇近日接受《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌採訪時，自曝她2015年迎來人生中第一次懷孕卻又流產，當時她正在演出為期6週的百老匯劇《Grounded》，她在劇中飾演一名因意外懷孕而停職的戰鬥機飛行員，她坦言「第一胎沒能成功留住孩子，當時我在演一部戲，每晚都要在舞台上表演分娩。」對於當時的安海瑟薇來說，心情是五味雜陳。
當時安海瑟薇在現實生活中，正在與失去孩子的悲痛對抗，她試著在舞台上假裝一切都好，後來發現實在無法忍受，才對來探班的好友們吐露真相。安海瑟薇曾經流產的事情，當下並沒有讓外界知道，現在說出來也代表她已經走過傷痛。
談到流產往事，安海瑟薇眼眶一度泛淚，她指出有研究數據顯示，有近50%的懷孕是以流產結束，她為此感到疑惑：「這些訊息在哪裡？為什麼我們要有如此不必要的孤獨感？這就是我們受傷的地方。所以我決定要談談這件事。」對於流產的婦女心情，安海瑟薇非常能感同身受，「如此渴望一件事情（生產），卻不知道自己是否做錯了什麼（導致流產），那真的讓人難以忍受。」
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