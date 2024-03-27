▲影｜高雄二日遊｜高雄演唱會嗨不夠？甲咪帶你暢玩高雄輕軌周邊！

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Ready Go YT節目【特休就該這樣玩】看影片抽泊思·小驢舍雙人住宿！
本集節目主持人：甲咪
這次可不是簡單的高雄二日遊而已喔！認真的看完這次的「特休就該這樣玩-高雄二日遊篇」還可以參加抽獎！獎品是「泊思·小驢舍」雙人住宿券，高雄超美質感住宿，每個房間都擁有超美的採光，簡約的白色設計，給人一種溫馨的感覺。要如何參加本次的抽獎呢？加入ReadyGo官方Line帳號 @bzc4427l ，在聊天室輸入通關密語即可參加抽獎，通關密語是什麼呢？請大家在影片裡尋找喔！
高雄二日遊：文武聖殿站 C16
壽山動物園
第一站在壽山動物園開啟，2022年重新整修後新增了許多新東西。其中「空中步道」跟「山屋」最為被注目，「空中步道」，讓人們從不同視角去觀察動物，同時也給動物更多生活空間。目前有的山屋為「黑熊山屋」、「水豚山屋」，同樣是給予動物更多樣的生活空間，也給予人們不同的方式去欣賞動物們。
- 地址：高雄市鼓山區萬壽路350號
- 電話：07 521 5187
- 營業時間：週二～週日 09:00-16:30,週一公休
壽山情人觀景台
來到港都了除了美食外更不能錯過他的夜景！甲咪是第一次欣賞港都的夜景，一邊是燈火通明的大馬路，一邊是飄逸的船上燈火，那種美真的要用自己的眼睛欣賞。仔細看遠端還可以看到夢時代的摩天輪，一閃一閃的，彷彿港都的眼睛一般。這邊標誌的LOVE也是一個很好的觀光客打卡點，浪漫的港都夜景就是要跟愛人一起欣賞啊！
- 地址：高雄市鼓山區忠義路30號
高雄二日遊：光榮碼頭站 C10
自強夜市
來到南部晚餐還是要在夜市解決吧，超值的價格，與北部截然不同，所以甲咪帶大家來到「自強夜市」！早上是苓雅市場，晚上搖身為自強夜市。這次挑了幾間「南豐滷肉飯」、「正牌白糖粿」、「可可地瓜球」還有宵夜強檔「老二腿庫飯」！「南豐滷肉飯」的獅子頭飯真的不錯吃，價格又不會太貴;「正牌白糖粿」，果然白糖粿就是要在南部吃才好吃;「可可地瓜球」同時保留了酥脆跟Q彈的口感;「老二腿庫飯」「老二腿庫飯」不早來可是要等一點時間的宵夜熱炒店。
- 地址：高雄市苓雅區自強三路139號（自強夜市）
- 營業時間：週一～週日 17:00-01:00
泊思·小驢舍
來到我們兩日遊的重頭戲啦！這次兩日遊的質感住宿同時也是這次抽獎的獎品！每一間房間都有絕美採光的質感系住宿-泊思·小驢舍。由老宅建築改造的純白系民宿，以簡約設計為主，讓住宿的客人像是回到自己家般舒適。拉開窗簾在房間裡就可以好好享受南國的陽光，採光好到記憶體爆炸呢！而且交通也很方便，在輕軌「真愛碼頭站」，離駁二特區也很近，晚上還可以去高雄流行音樂中心散散步。
- 地址：高雄市鹽埕區必忠街47號
- 電話：07-5519199
- 立即預訂
永心浮島
第二天來到「駁二大義站」，不只是要逛駁二特區，可以走過大港橋到對面的碼頭走走。在這邊是港邊，甲咪發現一間「永心鳳茶」的副品牌「永心浮島」，以駁二特區港邊為主題去經營，一樣主打創意熱炒。在港邊的餐廳，海鮮是不能放過的，這道生魚片真的住進我的心，念念不忘的新鮮感;同樣喜歡的還有調酒，浪漫的港邊配上美酒，特休就該這樣玩啊！每道餐點都不會讓人失望，相較於室內，戶外的位置也很搶手，有一種身在國外的感覺。
- 地址：高雄市鼓山區蓬萊路大港倉七庫6之6號
- 電話：07 521 6021
- 營業時間：週一～週日 12:00-00:00
龍貓隧道
最後要介紹輕軌剛開始最有名的「龍貓隧道」，從美術館站到內惟藝術中心站中間這段就是最有名的龍貓隧道。站與站之間，軌道兩側的綠蔭延伸，像是宮崎駿電影龍貓會出沒的地方。拍照、欣賞美景的同時要注意有沒有來車喔！
內惟藝術中心咖啡廳-Akau Coffee 猻物咖啡
高雄二日遊的最後一站我們來到「內惟藝術中心站」，內惟藝術中心結合藝術、生活及音樂，如果不想逛也可在他附設的咖啡廳悠閒的享受午後時光。這間「Akau Coffee 猻物咖啡」就是其中一間，以咖啡為主，可以看到不少人在這邊拍拍照，閒話家常。
- 地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號
- 電話：07 553 8935#2023
- 營業時間：週二～週五 12:00-20:00,週六日 11:30-21:00,週一公休
跟夜市一樣不能錯過的還有傳統市場！如果在內惟藝術中心逛餓了，可以走過來對面的內惟市場覓食。除了被南部物價感動外，南部人的熱情真的是沒在跟你客氣的。請你試吃外，還會一直跟你聊天，是舒服的那種聊天，不是要一直推銷的那種。甲咪推薦「南台灣生魚片」、「炸遍南北炸雞」，生魚片吃得出來是新鮮的那種，而且100有6、7片，真的很值;炸雞是傳統市場口味，帶點檸檬清香，就算冷掉也不會油膩！
- 地址：高雄市鼓山區九如四路1460巷45號
- 電話：07 583 0060
- 營業時間：週一～週日 14:30-18:30
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原文出處 : ReadyGo 影｜高雄二日遊｜高雄演唱會嗨不夠？甲咪帶你暢玩高雄輕軌周邊！
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