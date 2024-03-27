間諜家家酒第2名「漫畫借閱王是它」　文學類《天鵝與蝙蝠》奪冠

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在眾多日本漫畫中殺出重圍、奪冠的竟是韓國插畫家兼漫畫家Lee Vin，以自身回憶所創作的《哈囉！小梅子》。
另外，廣東漫畫家朱斌的《爆笑校園》系列作品，以及設計老人、漫畫新人洪元建的《宅男打籃球》等，多部入榜的漫畫亦改編為影視動畫，在相互加乘效益下，吸引更多的借閱次數。
112年語言文學借閱排行榜，前3名是東野圭吾的《天鵝與蝙蝠》、台灣作家林楷倫的《偽魚販指南》、英國作家J·K·羅琳的《哈利波特》。
報告指出，語言文學借閱排行榜，台灣作家表現出色，在前20名中，占有11個席次，除《偽魚販指南》，還有洪愛珠的《老派少女購物路線》，令人垂涎的飲食書寫，描繪對外婆與母親的思念之情；唐福睿的《八尺門的辯護人》，呈現少數族群、移工在法律制度中的掙扎與困境，以及陳思宏的《鬼地方》，書寫人生的身不由己與時代環境的考驗，傳遞心中的傷痕與後悔。
其他入榜的還有黃山料的《好好再見 不負遇見》、吳淡如的《所有的過去，都將以另一種方式歸來》、黃淑文的《所有相遇，都是靈魂的思念》、張曼娟的《以我之名》、林依晨的《做自己，為什麼還要說抱歉？》、謝哲青的《早知道就待在家》與詹宏志的《舊日廚房》等。
外國翻譯作品，則以推理與懸疑題材最吸引讀者，日本高產量作家東野圭吾4冊作品入榜，分別為《天鵝與蝙蝠》、《透明的螺旋》、《迷宮裡的魔術師》與《祈念之樹》。醫學懸疑天后泰絲．格里森的《外科醫生》持續在榜，全球銷量累計超過3千萬冊，更獲亞馬遜書店一生必讀百大推理小說選書。